ВСУ впервые за два дня нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Обстрел пришелся по дачному поселку Жабуньки [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня. Киевские силовики открыли огонь по поселку Жабуньки, который находится рядом с бывшим аэропортом на севере столицы ДНР. До этого ВСУ два дня подряд соблюдали условия перемирия.

Как сообщают в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь по Республике сегодня утром. Обстрел был зафиксирован около 5.30 часов. Противник атаковал со своих позиций в районе населенного Пески. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших мирных жителей не поступала.

Представители ДНР в Совместном центре отправили запрос для восстановления режима тишины путем задействования координационного механизма. Однако украинская сторона проигнорировала его.

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