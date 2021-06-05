Представительство ДНР в СЦКК об утреннем обстреле поселка Жабуньки: «Мины ВСУ по счастливой случайности не долетели до жилых кварталов»

Представители ДНР в СЦКК побывали в поселке Жабуньки для фиксации последствий обстрела. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Во время утреннего обстрела дачного поселка Жабуньки огонь пришелся на нежилой район, где были разрушены два домостроения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Огонь пришелся на нежилой район, были разрушены два домостроения в дачном поселке. Однако в непосредственной близости от места происшествия находятся жилые кварталы, куда по счастливой случайности не долетели мины, и никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Как отметили в Совместном центре, очередная провокация ВСУ в очередной раз демонстрирует, что решить конфликт в Донбассе мирным путем не получится, а режим прекращения огня не будет долгим и стабильным. Для этого необходимо, чтобы «у украинской стороны была четкая позиция и политическая воля».

Напомним, что со 2 июня на линии соприкосновения в Донбассе соблюдалось перемирие. ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам ДНР. На третий день киевские силовики ранним утром обстреляли поселок Жабуньки. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

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