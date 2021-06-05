65 метров новых траншей: Киевские силовики оборудуют позиции районе села Катериновка

ВСУ оборудуют позиции в районе села Катериновка. Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе приступили к дооборудованию своих позиций в районе села Катериновка, временно находящегося под контролем Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— Разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций первого батальона 92-й бригады в районе населенного пункта Катериновка, где боевики комбрига Павла Федосенко оборудовали 65 метров новых траншей, — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что своими действиями киевские силовики в очередной раз нарушили один из пунктов дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что в дополнительные меры контроля перемирия вступили в силу 27 июня прошлого года. Данный документ запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых летательных аппаратов, размещение тяжелой техники в населенных пунктах и их окрестностях, а также проведение инженерных работ на позициях.

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