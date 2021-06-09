«Мы даже не ожидали столько внимания!»:«Комсомолка» приняла участие в судьбе семьи инвалидов, живущих в «красной зоне» Донецка

В этой семье, несмотря на все невзгоды, царят любовь и понимание. Ребята убеждены, что живы до сих пор именно потому, что вместе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

История ополченца, оставшегося без ног, и его обездвиженной жены, живущих в одном из самых обстреливаемых районов Донецка - Октябрьском, не оставила равнодушными читателей «Комсомолки».

На просьбу отозвались читатели

Юрий Гаврилюк и Наташа Утянская познакомились в 2016 году в хосписе Донецка. Мужчина, служивший в ополчении, попал туда после тяжелого ранения – в 2014 году ему миной оторвало обе ноги. А у Наташи начал прогрессировать рассеянный склероз, и родная мама отдала ее в хоспис, уехав в Крым. Общая беда их сделала родными, оба уверены, что не выжили бы друг без друга. Вскоре в хосписе они и свадьбу сыграли, а чуть позже было венчание в Спасо-Преображенском соборе Донецка. С тех пор и живут вместе, поддерживая друг друга, как и обещали, в горе и радости. Уже не в хосписе, а в своей однушке в, так называемой, «красной зоне».

Проспект, на котором они живут, носит имя Георгия Жукова и это полно символизма. Кругом виднеются следы войны – разрушенный фасад дворца культуры, сгоревшая остановка, гильза от снаряда, застрявшая в земле. Но говорят это лучше, чем жить в казенных стенах. Юрий полностью взял на себя хозяйство, заправски кулинарит и даже хлеб печет под руководством жены.

- Нам бы вот только недорогой планшет, чтобы с родней общаться. Такую покупку я точно не потяну. А еще нам очень нужен переносной пандус, чтобы мы могли сами выезжать на прогулку, - признался он «Комсомолке» в ту нашу первую встречу.

После самой первой публикации в региональной «Комсомолке» мы собрали ребятам деньги не только на планшет, но и на дорогостоящие медикаменты – Юрия терзают фантомные боли, а Наташе нужны препараты, улучшающие кровоснабжение мозга. А потом публикацию подхватила федеральная «Комсомолка» и средства продолжили поступать.

Любовь – это не только про звезды и романтику

Приезжаем к нашим старым знакомым погожим утром. В доме – идеальный порядок, не скажешь, что здесь живут беспомощные инвалиды, один из которых прикован к постели.

- Вы подождите немного, у нас сейчас утренний туалет, - просит нас мужчина.

Юрий как раз чистит зубы Наталье, заботливо подавая ей стаканчик с трубочкой и накрыв грудь полотенцем. Наталья практически не двигается, щетку ей точно не удержать. Казалось бы, гигиеническая процедура, никакой романтики. Но сколько любви в этом и нежности! Помните, были такие наклейки к жевательной резинке «Лав из»: «Любовь это…» и там перечислялась разная милая бессмыслица, типа смотреть вместе на звезды, делиться с любимой мороженным и прочее. А я теперь знаю, что любовь – это, когда тебе чистят зубы, потому что ты сам не можешь. Если вдуматься, у этой пары ежедневное служение друг другу.

Помочь удалось именно благодаря неравнодушию читателей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Выйти из подъезда – целый подвиг

Мы вручаем 30 тысяч рублей, собранных нашими читателями для Юрия и Наташи. Интересуемся, хватит ли этих средств.

- Надеюсь, хватит. Уже сегодня спрошу у знающих людей о приставном пандусе, это нам здорово облегчит жизнь. Огромное спасибо всем, кто отозвался. Мы с Наташей даже не ожидали такого внимания, - смущенно говорит Юрий и признается, что Наташа уже год не была на улице. – А хотите, покажу вам, как спускаюсь я?

Конечно, хотим. При том, что пара живет на первом этаже, но какой-то десяток ступеней им все же приходится преодолевать, чтобы выйти из подъезда.

Юрий буквально спрыгивает с высоты коляски прямо на пол, одной рукой он спускает коляску, другой – удерживается за перила. Смотреть на это физически больно.

- А вот назад приходится ждать, чтобы кто-то помог поднять коляску, - говорит мужчина.

Сегодня этим «кто-то» буду я. Коляска очень тяжелая и поднять ее непросто даже здоровому человеку. И мне не хочется узнавать, сколько Юрию всякий раз приходится на улице ожидать помощников. Ведь этот дом, у передовой, практически пустует, только платежки о коммунальных долгах торчат почти из каждого почтового ящика.

Мы прощаемся, обещаем не забывать их семью и благодарим каждого, кого эта история не оставила равнодушным, кто перечислял средства, сопровождая их посланиями: «Донбасс! Держись!», «Юрию и Наташе от русских людей!» Низкий поклон вам, друзья, от жителей Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как создать цветущий сад в условиях донбасских суховеев

Этому обучают в «Школе садовника» Донецкого ботанического сада (подробнее)