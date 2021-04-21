Читатели «Комсомолки» помогли купить планшет и лекарства инвалидам, живущим на передовой Донецка

На публикацию в "Комсомолке" отозвалось немало людей, которых тронула история Наташи и Юрия. Именно с помощью наших читателей удалось сделать подарок этой семье Фото: Юлия АНДРИЕНКО

История ополченца, оставшегося без ног, и его практически парализованной жены, живущих в одном из самых обстреливаемых районов Донецка - Октябрьском, не оставила равнодушными читателей «Комсомолки». Мы предложили помочь ребятам и подарить им планшет. Необходимая сумма была собрана меньше, чем за неделю!

- А какими трогательными словами сопровождались переводы! «Дончане, держитесь!», «Россия с вами», «Юре и Наташе, живущим на передовой». Одна девушка просила извинить ее, что не может перечислить большую сумму, потому что она мать-одиночка, - рассказывает донецкая волонтер Елена Потапова. – Также к сбору подключился наш постоянный помощник, живущий в Америке, теперь нам хватит средств не только на планшет, но и на медикаменты для этой семьи.

А мы напомним, что история Юрия Гаврилюка и Наташи Утянской началась в 2016 году в хосписе Донецка. Мужчина, служивший в ополчении, попал туда после тяжелого ранения – в 2014 году ему миной оторвало обе ноги. А у Наташи начал прогрессировать рассеянный склероз, и родная мама отдала ее в хоспис, уехав в Крым. Общая беда их сделала родными, оба уверены, что не выжили бы друг без друга. Вскоре в хосписе они и свадьбу сыграли, а чуть позже было венчание в Спасо-Преображенском соборе Донецка.

С любимой газетой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- После хосписа мы длительно находились на реабилитации в донецком профилактории, однако, оттуда нас попросили. Предложили переехать в общежитие. Но мы подумали и вернулись на родной Октябрьский, откуда оба родом и где у Наташи своя однокомнатная квартира. Да, тут стреляют, нет горячей воды, но зато это наше родное гнездо, - рассказал Юрий, которому отсутствие ног не мешает кулинарить, вести хозяйство и заботиться о жене. Он даже хлеб сам печет!

В один из выходных дней «Комсомолка» вместе с волонтерами отправилась с подарками к ребятам. Проспект, на котором они живут, носит имя Георгия Жукова и это полно символизма. Кругом виднеются следы войны – разрушенный фасад дворца культуры, сгоревшая остановка, гильза от снаряда, застрявшая в земле. Но над всем этим весна – свистят синицы, работает дятел, в еще голых ветвях скачут белки. Война сделала эти места малолюдными и там, где отступил человек, место заняла природа.

Юрий и Наташа встречают нас с удивлением и радостью. Говорят, что даже не ожидали таких подарков, растерянно принимают новенький планшет и пакет с медикаментами.

- Огромное спасибо всем, кто поддержал нас. Так приятно знать, что мы не одни в этом мире. Теперь проведем интернет, будет веселее. Но особенно спасибо за медикаменты. У нас с женой на двоих 11 тысяч рублей пенсии, а препараты ежедневно нужны недешевые, - благодарит мужчина, признавшийся накануне, что очень страдает от фантомных болей, которые усиливаются в дождливую погоду.

А мы оставили Юре и Наташе газеты с публикацией о них и пообещали не забывать. Спасибо всем, кто не устает помогать людям, восьмой год живущим в условиях войны и неопределенности. Пусть ваше добро вернется к вам сторицей.

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