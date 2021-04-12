«Инвалидные коляски нашему счастью не мешают»: История любви ополченца, оставшегося без ног, и его парализованной жены

Они соединили судьбы в хосписе Донецка на обстреливаемом Октябрьском Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда-то о них много говорили и писали, а на их роспись в донецком хосписе чуть ли не отдельная аккредитация требовалась. Затем, как водится, о паре позабыли. А Наталья и Юрий продолжали любить друг друга, уже без внимания прессы, опровергнув злые пересуды, что делают они это для пиара. «Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Многие ли держат эту клятву? Мои герои ее воплощают ежесекундно.

Когда душа парит, так ли важно отсутствие ног?

49-летний Юрий Гаврилюк - строитель в мирной жизни и ополченец из самой первой волны, оставшийся без ног во время обстрела в октябре 2014 года. Его жена 43-летняя Наташа Утянская – дончанка, которую приковала к кровати цереброспинальная форма рассеянного склероза и которую родная мать «забыла в хосписе». Ноги у нее, в отличие от Юры, есть, да только лежат почти безжизненно.

Юрий полностью взял на себя заботу о жене: кормит, купает, делает массажи Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У меня ушло немало времени, чтобы найти ребят. Искала их сначала в хосписе, затем в профилактории, а оказывается они живут в однокомнатной квартире Натальи на Октябрьском, где меньше километра до позиций ВСУ. Мы приезжаем к ним в гости с донецким волонтером Андреем Лысенко, привозим продукты и памперсы.

Юра встречает нас на коляске, поднимает подголовник на специальной кровати жены, чтобы она тоже участвовала в общении. Кровать подарена им Красным крестом.

- Мы с Наташей оба из Октябрьского, и я уже тогда, до войны, ее заметил. Но то знакомство было на уровне «привет-пока». А вот, кстати, этот дом мне довелось строить, я ведь плотник по специальности, - рассказывает Юра историю их любви, заботливо поправляя одеяло на жене. – А ближе с ней познакомились уже в хосписе в 2015 году. Она на инвалидном кресле выехала покурить, и я на инвалидном - ей навстречу. Так мы увиделись. Теперь она бросила курить, ни к чему это женщине. Я и сам не курю.

Наташа при этих словах смущенно смеется, как нашкодившая школьница: «Как вспомню, прям стыдно!»

Юрий пошел в ополчение в июне 2014 года, не смог остаться в стороне Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Свадьбу организовывали всем миром

Их тогда потянуло друг к другу. Юрия давно оставила жена, а Наташу привезла в хоспис мать и уехала в Крым, забыв про дочь.

- Думаю иногда, нашли бы мы друг друга с Наташей, если бы не война? Я в ополчение пошел в июне 2014 года. Довелось в Славянске, Семеновке побывать, - вспоминает мужчина. - А снаряд меня настиг 9 октября 2014 года в Донецке на улице Стратонавтов. Мы вышли с ребятами патрулировать район Октябрьского. Говорят, свой снаряд не услышишь, это действительно так. Меня подбросило в воздух, я упал с размаху на асфальт, попытался встать и понял, что не могу. Опустил глаза вниз и увидел, что ног у меня больше нет. А после этого ничего не помню, отключился. Очнулся я только на третьи сутки в палате. Помню, что очень хотел пить. Оказалось, что у меня не только высокая ампутация ног, но и контузия, а также травма спины и руки.

Ухаживания Юрия, их бесконечное общение с Наташей, конечно, не укрылись от глаз медработников. Виданное ли дело, амуры там, где кругом безнадежные больные, страдания и смерть!

- Нас руководство хосписа испытывало целый год. Думали, что у нас это несерьезно, что скоро мы наиграемся в любовь. А я не умею играть. Кто бы я был после этого, обмануть доверившуюся мне женщину? – рассуждает Юрий и при этих словах забываешь, что он в инвалидной коляске, столь он велик.

Хранят публикацию "Комсомолки" об их свадьбе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А когда встал вопрос о создании семьи, оказалось, что у Юрия есть только паспорт СССР, да и тот находился в кармане во время взрыва. Вмешался первый Глава ДНР Александр Захарченко, выдали адресную справку, по ней и расписали.

Влюбленным тогда очень помогли ополченцы, волонтеры, медработники. И вот, наконец-то 21 января 2016 года в хосписе прошла выездная церемония бракосочетания. Все было, как положено: невеста в фате и платье, жених в костюме, были цветы и кольца, поздравления от заведующего хосписом Виталия Фролкова, а в столовой молодоженам накрыли стол правда с детским шампанским.

Семейный архив влюбленных Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А летом того же года их обвенчали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Сначала молодые жили в хосписе, затем в профилактории при больнице № 17. А пару лет назад их оттуда попросили и два инвалида переехали в Наташину однушку на Октябрьском.

Носит на руках в прямом смысле

В комнате сразу три инвалидных коляски – Юры, Наташи и еще одна, запасная. Есть у Юры и протезы, их сделали на Донецком протезном заводе, да только один весит больше 4 кг, ходить на них мужчина так и не смог. Так и стоят у него на лоджии.

- Мне проще управляться, сидя в кресле. Я и по хозяйству все сам делаю, полы мою, кушать сам готовлю и даже хлеб пеку, - признается он. - Жена только мою стряпню признает. Порой подсказывает мне, как лучше. Недавно научился под ее руководством голубцы делать, это не так просто, как перец нафаршировать. Вот как раз перед вашим приходом уборку окончил и тесто поставил. Наташеньку свою с ложечки кормлю. Я ее и купаю, и поднимаю, и на коляску сам усаживаю. По коридору больницы еду, а впереди ее коляску толкаю. Всему жизнь научила.

Кухня полностью на Юре, но Наташа помогает советами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В доме этом явно царят любовь и понимание и все бы ничего, если бы не война. Ведь семья инвалидов живет, считай, на самой передовой. Что делать будут, если начнется обстрел и придется спешить в убежище?

- Благо, у нас окна не в сторону Песок выходят. Именно оттуда, со стороны Украины, летит к нам. Если бы я мог, спросил бы Зеленского, есть ли у него хоть что-то человеческое? Таким обманом занять пост президента страны, пообещав, что окончит войну в Донбассе, как же он возмездия не боится? – возмущается мужчина.

"От нас меньше километра до позиций ВСУ", - говорит Юрий Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Паре нужен пандус и планшет

А я уже давно потеряла желание возмущаться. Меня больше интересует вопрос, как два беспомощных инвалида оказались выселены из профилактория в опасную зону, где на весь подъезд, кроме них, еще пару жителей?

В горе, и в радости Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Зимой здесь очень холодно, кочегарка разбита. Горячей воды тоже нет, грею, чтобы искупаться. Так и живем, но это лучше, чем в общежитии все же. Дважды в неделю к нам приходит соцработник, но стараемся управляться сами. На двоих у нас с Наташей выходит 11 040 рублей пенсии, большая часть этих средств уходит на медикаменты. Наташе нужно постоянно принимать дорогостоящие препараты, чтобы состояние ее не ухудшилось, ежедневно требуются памперсы, а меня терзают порой страшные фантомные боли, особенно, когда дождливая погода, - рассказывает Юра. - Нам бы недорогой планшет, чтобы с родней общаться. Такую покупку я точно не потяну. А еще нам очень нужен переносной пандус, чтобы мы могли сами выезжать на прогулку.

Все, кого тронула история Наташи и Юры, могут им помочь, перечислив посильную сумму на номер карты Сбербанка РФ: 2202 2010 7895 9356

Мы не можем подарить им здоровье, но нам по силам немного облегчить жизнь этой семьи.

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