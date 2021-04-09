Украинские военные в Донбассе встретили Зеленского нацистским флагом

Зеленский побывал в Марьинке, где располагаются позиции 28-ой бригады ВСУ. Фото: Офис президента Украины

8 апреля в зону так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- По имеющимся у нас данным, в зону «ООС» прибыл президент Украины Зеленский, который проинспектировал подразделения на передовой, пообщался с личным составом и тем самым попытался повысить настрой украинских боевиков, значительно упавший за последнее время, - говорится в сообщении.

Как уточняется, на всех позициях, где побывал Зеленский, его встречали приветственными лозунгами и флагами. Один из них попал в объектив камер наблюдения разведки в населенном пункте Марьинка, где располагаются позиции 28-ой механизированной бригады ВСУ.

Руководство Украины демонстрирует полную беспомощность перед радикалами, которым в свое время само же развязало руки. Фото: УНМ ДНР

- Правда, развешенная тряпка оказалась флагом Вермахта нацистской Германии. Как говорится, какая страна - такие и флаги, - отметили в УНМ ДНР.

Как уточнили в пресс-службе Народной милиции, это не первый подобный случай в зоне конфликта. Похожую символику в этом же районе украинские неонацисты уже вывешивали в преддверии Дня Победы в 2019 году.

Тем временем, украинские военные продолжают нарушать всевозможные соглашения и обстреливать Республики Донбасса. Украина лишь говорит о мире, а в это время делает все для развязания полномасштабных боевых действий. К линии фронта Киев стягивает вооружение.

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