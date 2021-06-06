Как создать цветущий сад в условиях донбасских суховеев

По традиции выпускники «Школы садовника» подарили ботаническому саду растение, которое не представлено в коллекции Сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

5 июня в Донецком ботаническом саду в «Школе садовника» прошел выпускной. В этом году удостоверения специалистов садоводства, цветоводства, фитодизайна и защиты растений получил 31 житель Республики. Чаще учениками школы становятся дачники и жители частного сектора, кто благоустраивает свои приусадебные участки.

Макеевчанка Наталья Буляк с детства жила в квартире и не имела даже малейшего представления о том, как ухаживать за приусадебным участком. Сейчас у нее свой дом недалеко от металлургического завода имени Кирова.

БЛАГОУХАТЬ БУДЕТ ВСЕ ЛЕТО!

Наталья Буляк вместе с удостоверением получила живой декоративный цветок «Сладкий картофель», выращенный в ботаническом саду, за защиту творческой работы «Ароматические пряные клумбы» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Необходимо было что-то делать, чтобы земля не пустовала и не зарастала сорняками, - вспоминает выпускница «Школы садовника-2021». - Начала искать информацию в интернете, но, не зная азов, было очень трудно ориентироваться. Поэтому, как только увидела объявление о наборе в «Школу садовника», сразу же записалась. Хотела сделать что-то красивое вокруг себя.

Наталья уже успела создать несколько клумб на своем небольшом приусадебном участке. Она высадила не только цветы, но и ароматные травы.

- Все началось с кустика лаванды, - рассказывает Наталья. – Я заметила, что ее освежающий аромат хорошо перебивал неприятный запах с металлургического завода. Потом в «Школе садовника» узнала, что существуют и другие ароматические травы - бергамот, вербена, змееголовник. Эфирные масла источают не только их цветки, но и листья. Благоухать будет все лето!

Выпускники на вручении удостоверений о повышении квалификации Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На одной из клумб, аккурат под окном в кухню, Наталья посадила травы, которые используют в кулинарии.

- Сейчас у меня подрастают розмарин, иссоп, душица, грибная трава, шалфей мускатный, базилик, - говорит выпускница. – Все эти травы можно использовать в приготовлении мяса.

Наталья работает главной медсестрой в стоматологии, а свой небольшой огородик воспринимает как площадку для творчества. Женщина живет с сыном Даниилом, он помогал маме в ландшафтном дизайне – установил природные камни в цветниках, а также шпалеры под виноградную лозу. В планах Натальи - сделать арки для вьющихся роз. Ей настолько понравился курс садовника, что подумывает и в следующем году записаться на обучение.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Анна Лысенко из Харцызска закончила «Школу садовника», чтобы научиться секретам. Девушка ветеринар, ее хобби – домашние цветы и выращивание фруктов в саду.

Выпускники-2021 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Цветами увлекаюсь давно, - рассказывает она. - Но не ко всем удавалось найти подход. Например, кактусы не всегда приживались. В «Школе садовника» объяснили, что черенок нельзя сразу садить в горшочек, тем более поливать. Его надо положить, чтобы место, в котором был отломлен от родительского кактуса, подсохло, а высаживать в специальную почву без полива. Еще у меня на орхидеях листья желтели и отмирали. Главный секрет, чтобы такого не происходило, – высаживать в грунт из измельченной сосновой коры. Недобросовестные же производители грунтов нередко пишут на упаковке кора, а сами добавляют в нее торф – то, что орхидеям не подходит. Еще эти удивительные цветы не переносят прямых солнечных лучей, а поливать их надо только теплой отстоянной водой.

Кроме того, Анна Лысенко научилась бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями плодовых деревьев. Для этого применяют специальные опрыскивания. В результате яблоки на ветках зреют не червивыми, а черешня не портится.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Выпускницы Анна Лысенко (слева) и Наталья Буляк Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Куратор «Школы садовника», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории проблем биоинвазии и защиты растений Донецкого ботанического сада Ирина Бондаренко-Борисова рассказала «КП», что еще до войны семинаров по эффективной защите растений от вредителей и болезней, которые проходили в ботаническом саду, было недостаточно. Поэтому в 2018 году был решен вопрос с лицензией и организовали курсы по садоводству.

Куратор Ирина Бондаренко-Борисова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Донбасс – это зона рискованного земледелия. У нас из-за засухи, суховеев и зимних оттепелей не все растет, а если что-то растет, то плохо, - констатирует Ирина Викторовна. – Учим, как адаптировать те или иные растения к нашим условиям. Реально выращивать декоративные, плодовые и пряно-ароматические растения.

В «Школе садовника» учат обрезать плодовые деревья, размножать виноград и кустарники черенками, а еще - прививать один сорт тех же абрикос или вишен на другой. К примеру, с одной яблоньки можно получать плоды разного размера и цвета. Занятия проходят и на компьютере, где показывают, как создавать уникальные ландшафтные композиции.

По традиции выпускники «Школы садовника» подарили ботаническому саду растение, которое не представлено в коллекции Сада. В этом году они высадили карагану игольчатую. Неприхотливое деревце из Европейской части России пополнило коллекцию редких растений Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Среди предметов «Школы садовника» - фитодизайн интерьера, цветоводство открытого грунта, выращивание и размножение хозяйственно-полезных растений.

Обучение длится 4 месяца. Читают лекции и проводят практические занятия научные сотрудники Сада, имеющие степень кандидата биологических наук и многолетний опыт работы с растениями. Занятия там - это три-четыре пары (продолжительность одной - 90 минут) каждую субботу и воскресенье.

Обучение стоит 5 тысяч рублей. К примеру, в Москве подобные садоводческие курсы обойдутся в больше чем 100 тысяч рублей. О следующем наборе в «Школу садовника» можно узнать на сайте Донецкого ботанического сада или в группах в социальных сетях. Занятия обычно начинаются в начале зимы, когда у потенциальных учеников намного меньше садовых хлопот и обязанностей на приусадебных участках.

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