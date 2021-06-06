«Значит нужные книги ты в детстве читал!»: В Донецке состоялась четвертая ярмарка «Книгодар»

Ярмарка "Книгодар" проводится в Донецке уже в четвертый раз Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Настоящий букинистический рай развернулся в воскресенье, 6 июня, в центре Донецка.

- Где тут женские романы?.. Кто просил детские книги?.. А куда складывать фантастику? Я уже эти книги себе отложил, попрошу не забирать! – разноголосый гомон наполнил летнюю площадку донецкого ресторана «Оливье», предоставленную ее владельцем Андреем Бегезой. Сегодня здесь изба-читальня, где дончане - и библиотекари, и читатели в одном лице. Кто-то рекомендует то, что читал сам, кто-то спорит о прочитанном, кто-то хвастается сегодняшним выбором. И окунуться в этот мир книжных «маньяков» мне очень приятно.

Площадкой выбрали ресторан "Оливье" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Люди не верили, что все книги бесплатно

Благотворительную ярмарку «Книгодар» решено было в этом году провести именно 6 июня, в день рождения Пушкина. Сегодня ему, шутка ли, исполнилось бы 222 года!

Ярмарка книгодарения проводится в четвертый раз и уже становится традиционным мероприятием в Донецке, хотя и появилась только во время войны. Сюда можно принести любые свои книги и взять чьи-то другие. Шуточный девиз: «Пришел с книгой – ушел с книгой» здесь свято чтут. Ассортимент широчайший – учебная, специализированная литература, русская и зарубежная классика, женские романы, детективы, фантастика, поэзия. Немало литературы на украинском языке и при этом никто не скачет мелким бесом, призывая сжечь ее. Дончане с языком не воюют.

А все, что не разберут на ярмарке люди, будет отвезено в библиотеки прифронтовых сел, в воскресные школы, в дома престарелых, СИЗО и т.д. Книги должны найти своего читателя.

Идея этой акции принадлежит трем дончанкам – Людмиле Денисенко, Ларисе Гальцовой и Елене Лимаревой.

Организаторы "Книгодара" - Людмила Денисенко, Лариса Гальцова, Елена Лимарева Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В 2018 году я прочитала в Фейсбуке, что где-то в Запорожье при православном храме провели такую книжную акцию, правда, там она была частично благотворительной – какие-то книги продавались, какие-то - шли на обмен. И вот мы решили подобное провести в Донецке, но совершенно бесплатно, - рассказывает Людмила Денисенко. – Первую ярмарку мы с шестью единомышленницами организовали буквально за неделю, посвятив ее Дню российской культуры и письменности. Не было времени на рекламу, при этом книг на ту первую ярмарку было принесено немало. Запомнился парень, который выбрал Диккенса в оригинальном издании. Он крутил эти книги в руках и все никак не мог поверить, что все это богатство – бесплатно. А для нас была такая радость увидеть молодого человека, который в военном Донецке счастлив получить книги на английском языке.

Ярмарка "Книгодар" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Читали в подвалах под обстрелами

А в следующем году количество дончан, желающих участвовать в «Книгодаре», увеличилось в несколько раз, кстати, тенденция эта сохраняется.

- На одну из ярмарок приехал мужчина из Петровки, который спросил: «А если я много книг возьму, ничего? У нас обстрелы часто, приходится в подвалах подолгу сидеть, электронные книги быстро разряжаются, интернет туда не достает и вот такие книги – это настоящее спасение, чтобы умом не тронуться, - вспоминает Людмила Эдуардовна. - Еще не могу без слез вспомнить мальчишку, эдакого знайку в очках. Ему предложили выбирать книги, там и про Гарри Поттера были, и другая детская литература лежала. А он вдруг из всего этого великолепия выбирает детские «Рассказы о войне». Прижал ее так к сердцу, военный ребенок в военном городе с военной книгой в руках…

Погода не помешала, хотя дождик заставил переместиться под навесы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Расхватали, как пирожки

«Книгодар» - это не только место обмена книг, но и общения дончан. Каких только ярлыков на нас не вешали – и бескультурные мы, и провинциальные мы, и грубые. Не в нашем характере оправдываться, вот только билеты в театры здесь, в Донецке, разбираются за считанные часы, в филармонии всегда аншлаг, а акцию «Книгодар» организовали сами дончане без всякого вмешательства властей.

- Да, у нас в Донецке нет метро, поэтому сложно увидеть читающую публику, но, тем не менее, я встречаю немало людей, сидящих с книгами на нашем бульваре Пушкина и в скверах города. Когда мы оставляем литературу в уличных домиках-библиотеках, ее разбирают, как горячие пирожки, - рассказывает Людмила. - Вот как есть храмы намоленные, так есть и книги начитанные – с заломленными страницами, пометками на полях, затертым переплетом. Берешь такую книгу в руки и обо всем забываешь. Лично я сегодня выбрала книги о гомеопатии, лекарственных травах и несколько книжек для внуков. И уверена, книга всегда будет жить, несмотря на то, что многие сейчас перешли на электронный или аудиоформат.

Участники четвертого "Книгодара" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Книги ждут в сельских библиотеках

Часто сейчас можно услышать, что дети не читают, не любят книг. Но приучать к чтению нужно собственным примером, не листая бессмысленно телеканалы или залипая часами в соцсетях, а предложив ребенку почитать что-то вместе, забыв про гаджеты.

- Мы собрали немало детских книг, повезем их в ближайшие дни вместе с депутатом Виктором Неером в прифронтовое село, - поделилась председатель правления межнациональной общественной организации «Землячество Алании ДНР» Елена Баззаева. – Вы не поверите, в сельских библиотеках очень слабые фонды на русском языке. В прошлом году нам были очень благодарны за книги в Старобешевском районе и попросили привозить еще.

Ее слова подтверждает депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- В прошлом году я отвозила книги с сельскую библиотеку Тельманово. Люди читают! А библиотекари даже сами разносят старикам книги, – рассказывает Настя. – В школах есть потребность в произведениях писателей Донбасса. Я попросила у библиотекарей приблизительный перечень книг, в нем оказалась наша поэт Анна Ревякина. Она отозвалась на мою просьбу и передала свои книги.

Мода на чтение не пройдет Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Как не уговаривала я себя удержаться от искушения набить полную торбу книг, однако не устояла. Весь сегодняшний «улов» - огромный пакет с детскими книгами - принадлежит моей дочке. Там детективы и ужастики. Конечно, не Чехов с Зощенко. Но пусть читает, важно, чтобы это стало привычкой. А уж вкус ей будем постепенно прививать. А себе я выбрала книгу Василия Аксенова по рекомендации донецкого журналиста и краеведа Олега Измайлова. Коллега плохого не посоветует!

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