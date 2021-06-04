Глава ДНР Денис Пушилин: Сегодня Донецк – центр научной филологической жизни

Денис Пушилин. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в организованном в преддверии Дня русского языка научно-практическом форуме «Русское слово в современном мире».

- Действительно, сегодня Донецк – центр научной филологической жизни, - сказал руководитель государства. - Во время войны, под обстрелами в столице Донбасса ни на один день не прекращалась культурная и научная жизнь.

В столице Республики проходит научно-практический форум «Русское слово в современном мире». Фото: t.me/pushilindenis

Денис Владимирович отметил, что борьбу за право думать и говорить на русском языке жители Донбасса начали в 2014 году.

- Мы сделали невозможное, чтобы отстоять границы своего мира. И великое русское слово давало нам силы, вдохновляло все эти семь лет, - подчеркивает Пушилин. - Наши общие ценности мы отстаиваем с оружием в руках. Мы не пасуем перед сложностями. В нас все так же силен моральный стержень, который всегда вел русских к победе!

По словам Главы ДНР, русский язык – одна из фундаментальных ценностей, вокруг которых Республика строит свою государственность.

- Вся мощь родного языка, его совершенство, выразительность и энергия остаются ориентиром неизменного курса: вперед – вместе с Россией! – говорит Денис Пушилин. - Мы говорим на языке Пушкина и Гоголя, Толстого и Чехова, на признанном во всем мире языке великой русской литературы и философской мысли. А еще это язык исследователей и покорителей земель – сколько географических названий получили на нем свои имена! А когда нам стало мало Земли, то по-русски заговорили в космосе.

В форуме принимают участие и гости из России. Фото: t.me/pushilindenis

В научно-практический форуме «Русское слово в современном мире» принимают участие руководители министерств и ведомств, учителя русского языка и литературы, ведущие филологи, преподаватели вузов Республики и гости из Российской Федерации.

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