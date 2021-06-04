Выпускники техникумов и колледжей в ДНР получат российские дипломы

Теперь выпускникам не придется защищать свои работы в Ростове или Воронеже Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сразу 4 учреждения среднего профессионального образования в ДНР прошли аккредитацию в РФ и смогут впервые вручить своим выпускникам дипломы российского образца. Об этом на встрече с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным сообщил министр образования и науки Михаил Кушаков.

- В 2021 году аккредитацию по основным профессиональным образовательным программам Российской Федерации уже прошли 4 учреждения среднего профобразования. Мы заказали 315 бланков дипломов, то есть выпускники этих СПО в этом году вместе с республиканскими получат и российские дипломы, - рассказал министр.

Напомним, что самым первым в истории ДНР аккредитацию в России осенью 2018 года прошел Донецкий национальный медицинский университет имени Горького. После чего к процессу подключились все вузы, техникумы, колледжи и школы Республики. Сейчас пройти аккредитацию готовы 11 учреждений СПО.

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