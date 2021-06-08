Британский фотограф Дин О'Брайен: «Люди на Западе даже не подозревают, что сейчас идет конфликт в Донбассе»

Дин О'Брайен. Фото: Личный архив Дин О'Брайена

Британский фотограф Дин О'Брайен выступил на заседании Организации Объединенных Наций. Неформальная встреча Совбеза по теме «Обстоятельства «майдана» и его последствия для Донбасса» проводилась в режиме видеоконференции. Инициатором заседания выступила Россия. Для участия в нем были приглашены свидетели событий «майдана» и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.

– На западе твердят одно и то же – русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат там не было, – сказал О'Брайен во время выступления на заседании.

В интервью «Комсомолке» Дин рассказал о деталях встречи и о том, что последовало после ее завершения.

– Расскажите о своем выступлении на собрании?

– Я рассказал о том, с чего на самом деле начался конфликт в Донбассе. Вспомнил, что произошло в начале на Майдане и как украинское правительство было вынуждено бежать. Я хотел, чтобы члены Организации Объединенных Наций знали о свержении законно избранного правительства. Все началось с государственного переворота. Этот конфликт не был начат «русским вторжением». Я также рассказал о том, что видел собственными глазами в Донбассе, что украинское правительство делает со своим собственным народом, обстреливая их каждый день.

Я показал фотографии Майдана и объяснил, что был свидетелем тех событий. Затем я рассказал, как ездил в Одессу, Славянск, Краматорск и Мариуполь. Как люди там рассказывали мне, что происходит с их семьей в Донбассе и что я должен туда поехать. Я рассказал, как ездил на Донбасс и разговаривал там с людьми, как они вынуждены жить в страхе из–за ежедневных обстрелов украинской армией. Затем я показал снимки с Донбасса, на которых видны обстрелянные здания и то, как украинское правительство вынуждает людей жить в таких условиях.

Фотограф пообщался с местными жителями Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Как вы стали участником заседания, кто предложил принять в нем участие?

– Меня пригласил Дмитрий Полянский – первый заместитель Постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций. Он видел мои фотографии в Твиттере и посчитал, что их нужно показать членам Организации.

– Кто присутствовал на встрече?

– В ней приняли участие многие представители со всего мира. В нее вошли Василий Небензя – Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций, Николай Азаров – бывший премьер–министр Украины, Олег Царев и Владимир Олейник – бывшие депутаты Верховной рады, Анн–Лор Боннель– французская журналистка и кинорежиссер. Были представители многих стран мира, которые также выслушали все то, что я сказал.

– Какова была реакция на ваши слова и фотографии?

– Реакция последовала позже в социальных сетях. Многие поддержали мое выступление. А вот «посольство Украины в Великобритании» запустило кампанию преследований против меня. Они были недовольны тем, что я присутствовал на встрече и рассказал правду о том, что на самом деле произошло на Майдане, и кто на самом деле начал эту войну.

– Как вы думаете, на что способны повлиять такие встречи?

– Честно говоря, не думаю, что после этого что–то кардинально изменится. Западные члены Организации Объединенных Наций уже заняли позицию. Тем не менее, ее все равно стоило посетить, так как это было записано на YouTube. Люди все еще могут смотреть выступление и слушать то, что мы должны были сказать. Жизненно важно, чтобы такие люди, как я, говорили и говорили правду, независимо от того, слушают ее или нет.

– Что думают в Европе и на Западе о том, что происходит на Донбассе?

– Многие люди на Западе даже не подозревают, что сейчас идет конфликт в Донбассе. Об этом никогда не сообщается в западных средствах массовой информации. Вот почему жизненно важно, чтобы такие люди, как я, приезжали и делали свои собственные отчеты.

– Что вы думаете о Зеленском?

– Зеленский хуже своего предшественника. Я надеялся, что, когда он придет к власти, он поговорит с лидерами двух Республик и заключит мирное соглашение. Но этому не суждено было случиться. Вместо этого война обострилась с еще большим количеством смертей и разрушений. В этих войнах всегда страдают бедные. Я видел это своими собственными глазами.

– Что связывает вас с Донбассом?

– Люди. Когда я приехал в Донбасс, я почувствовал духовную связь с здешними людьми. Я чувствовал, что там мое место. Я должен был рассказать их историю, чтобы люди на Западе слышали и видели, что происходит. Люди в Донбассе прошли через многое и проявили храбрость.

– Находясь в своей стране, вы следите за тем, что происходит в Республиках? Откуда вы берете информацию?

– Когда я нахожусь дома, я получаю информацию от надежных корреспондентов на местах. Получаю их и из отчетов в Telegram. Я использую только надежные источники информации.

Дин О'Брайен фотографирует Свято-Иверский монастырь около аэропорта. Фото: Личный архив Дин О'Брайена

– Хотите еще раз приехать в Донецк? Каковы ваши планы?

– Конечно! Когда граница вновь откроется для иностранцев, я вернусь. У меня слишком много планов, чтобы перечислять их. Я хочу провести несколько бесед со студентами школ и университетов Донецка. Рассказать о своей работе и о том, почему я решил приехать в Донбасс. Я уже работаю с одной учительницей в Донецке, я пишу статьи и выпускаю видео для нее, чтобы она показывала их своим ученикам, мы общаемся на конференциях.

Также хочу поехать в наиболее пострадавшие районы и, возможно, пожить с некоторыми людьми в течение нескольких дней. Например, в Горловке. Планирую встретиться с людьми, которые больше всего пострадали от этого конфликта. Их истории должны быть рассказаны, и они не должны быть забыты.

Планирую продолжить свой фотопроект «Женщины на передовой». Хочу взять интервью у женщин, вовлеченных в конфликт. Не только женщины–солдаты, но и женщины из всех слоев общества. Их истории тоже нужно рассказать.

– Что означает для вас дата 9 мая? Однажды вы провели этот день в Донецке, а в этом году сожалели, что снова попасть сюда на День Победы не удалось.

– 9 мая значит для меня все! Это день Победы. День празднования Победы над фашизмом и день памяти тех, кто погиб в боях и отдал свою жизнь за нашу свободу. Я всегда буду помнить свой первый День Победы в Донецке. Когда я встречал жителей Донецка на улицах, они позировали для фотографий и были удивлены, увидев, что человек из Великобритании хочет написать о них. Я видел шествие «Бессмертного полка». Было удивительно видеть это собственными глазами. Мне не терпится вернуться и встретиться с народом Донбасса.

Был шокирован происходящим

Британец видел происходящий на Украине беспредел националистов и разрушенные ими дома в Донбассе.

Дин О'Брайен приезжал в Донецк в мае 2019 года. Его семья, друзья и знакомые были шокированы, когда узнали о его планах отправиться в Донбасс. О'Брайен отвечал всем одним риторическим вопросом: «Почему бы людям не услышать голос народа Республики?» Жена и дети британца понимали, что на фронте может произойти все что угодно, но отговорить Дина были не в силах. Он поставил перед собой цель – донести всему миру правду о войне, которую развязала Украина.

Все эти годы фотограф пытается восстановить справедливость и рассказать Западу о том, что Киев целенаправленно обстреливает мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик. Доказательства – личные наблюдение и фотографии, сделанные в Донбассе. О'Брайен запечатлел разрушения в прифронтовых поселках и общался с людьми, которые вынуждены ходить под свистящими над головами пулями.

– Для меня удивительно, что в нынешнее время, практически в центре европейского континента, может начаться война и целые жилые кварталы будут стерты с лица земли, – говорил тогда О'Брайен, рассматривая испепелённые дома вблизи бывшего аэропорта Донецка. – До моего визита в Республику я делал репортажи в Одессе. Бывал в Славянске, Краматорске и Мариуполе. Я видел своими глазами, что там творили националисты. Мне было тяжело смотреть на то, как они обращались с людьми, которые пришли почтить память погибших в Доме профсоюзов в Одессе. Националисты хватали, выталкивали женщин, не пропускали их к зданию, а полиция смотрела на все это и ничего не предпринимала. Просто какой–то ужас.

В позапрошлом году побывал в гостях у «Комсомолки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За барельеф Ленина отдал тысячу долларов

Дин спас барельеф, который хотели демонтировать и разрушить в Одессе.

Во время своей поездки в Донецк британец особое внимание уделял памятникам и барельефам. Возле памятника Тарасу Шевченко, который находится в самом центре Донецка около Дома Правительства, фотограф буквально замер.

– Просто удивительно! Здесь чтят украинскую культуру, в то время как там рушат памятники советским и русским деятелям, в том числе писателям и поэтам. Вовсю воюют с Лениным. Уничтожают любую память о нем. Эта волна докатилась и до Одессы в то время, когда я работал там, – вспоминал О'Брайен. – Националисты планировали разбить барельеф с изображением вождя на одном из правительственных зданий, но я наперекор им договорился с местными, чтобы они демонтировали этот барельеф и переслали мне в Британию по почте.

Дин спас барельеф, который хотели демонтировать и разрушить в Одессе. Фото: Личный архив Дин О'Брайена

Дин показал фото барельефа, который теперь украшает его дом. Алюминиевый метровый бюст Ленина занял почетное место на стене в гостиной.

– За эту услугу я заплатил целую тысячу долларов. Но теперь частичка истории хранится у меня дома. Это важно для меня, так как я являюсь ценителем культуры.

Читайте также

«Думал, что увижу пустые прилавки и очереди за хлебом, а у вас рестораны и бары открыты»: Британец поделился первыми впечатлениями о Донецке

Дин О’Брайен больше двух недель провел в путешествии по Донецкой Народной Республике (подробнее)