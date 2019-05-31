«Свято-Иверский монастырь - покоя нет даже мертвым»: Британец поделился первыми впечатлениями о Донецке

Продолжение...

Британец приехал в ДНР, чтобы увидеть, что происходит здесь на самом деле. До этого Дин О’Брайен путешествовал по Украине и наблюдал за конфликтом только с одной стороны. Там его поразило несправедливое отношение националистов к людям, которые не поддерживают украинскую власть.

Корреспонденты «Комсомолки» провели иностранцу несколько экскурсий по Донецку и прифронтовым окраинам.

После возвращения домой в Британию, Дин начал делиться в соцсетях своими впечатлениями о Донецке.

«Я направился в Свято-Иверский монастырь, который находится в 500 метрах от линии соприкосновения. Это место, о котором я читал и видел много раз.

Церковь - пронизанная осколками. Это сюрреалистично, как реквизит из фильма. Только это реально. И да, он по-прежнему полностью функционирует.

Приехать в Свято-Иверский монастырь - давняя мечта британцаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Несмотря на то, что здесь идет ремонт, несмотря на обстрелы люди все равно посещают церковные службы. Они приходили сюда даже в тот период, когда не было крыши.

Монастырь окружен одним из 22 кладбищ, которые в настоящее время классифицируются как «опасные», они находятся в «красной зоне». Пока я блуждаю среди разбитых могил, зловещая тишина нарушается треском выстрелов на небольшом расстоянии. Короткие всплески, затем снова тишина. Свято-Иверский Монастырь - покоя нет даже мертвым. Это яркое напоминание о том, где именно вы находитесь.

"Покоя нет даже мертвым". Фото: Дин О’Брайен

Меня постоянно предупреждают, чтобы я не ходил по травянистым участкам из-за неразорвавшихся устройств. Повсюду осколки снарядов. Надгробия разбиты и куски мрамора разбросаны среди заросшей травы.

На заднем плане замечаю то, что осталось от легендарного донецкого аэропорта.

Вскоре я встречаюсь с местным мужчиной, который пришел возложить цветы. Он сказал мне: «Мы никогда больше не сможем быть едиными с теми фашистами из Киева, слишком много крови пролито и слишком много жизней потеряно».

Продолжение следует...

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