«Думал, что увижу пустые прилавки и очереди за хлебом, а у вас рестораны и бары открыты»: Британец поделился первыми впечатлениями о Донецке

Он приехал в Донбасс, чтобы увидеть – что же здесь происходит на самом деле? Корреспонденты «Комсомолки» провели для гостя несколько экскурсий по Донецку и прифронтовым окраинам Республики.

Недавно Дин вернулся домой и поделился с пользователями соцсетей первыми впечатлениями о Донбассе.

«Я вернулся. Из Донбасса, где война продолжается уже пятый год. Это был удивительный опыт. Жесткая поездка, как физически, так и эмоционально, но она стоила того.

Путешествуя по Украине (подконтрольной Киеву территории) почти 10 лет, я мечтал отправиться на другую сторону линии фронта – в Донецк. Сейчас это новое самопровозглашенное государство - Донецкая Народная Республика.

Первые впечатления оказались не такими, как я ожидал. Раньше я видел Донецк, изображающий пустые магазины и людей, стоящих в очереди за хлебом, как в советское время. Когда я приехал, поверьте мне, это было совсем не так. Магазины, пабы, рестораны – открыты. Автобусы и такси работают в обычном режиме, а улицы безупречны без мусора.

Дин увидел и разрушения от обстрелов в прифронтовых поселках Донецка и РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И, конечно, когда начался конфликт, исчезли такие сети, как «МакДоналдc». Однако необходимость - мать изобретения. Теперь у них есть «Дон Мак» -это так же хорошо, если не лучше.

Конечно, есть комендантский час на месте (с 11 вечера до 5 утра) и нет никаких электронных форм оплаты (строго наличными). Но, как и в любом другом городе, люди сидят в кафе, глядя в смартфоны, в то время как подростки катаются на скейтборде по улице. Трудно поверить, что здесь идет война.

Подавляющему большинству западных медиа-организаций пока не разрешили приехать сюда, так что для меня эта поездка была хорошей возможностью увидеть всю правду. С позиций фронта до улиц Донецка я документировал столько, сколько мог. Разговаривает как с солдатами, так и с мирными жителями.

Я остановился в гостинице в Киевском районе и, как и следовало ожидать, ночью слышал обстрелы. Не каждую ночь, но когда это случалось, я знал об этом».