Британский фотограф Дин О’Брайен: «9 мая мы с семьей будем отмечать День Победы в форме Советской армии»

Дин О’Брайен живет в британском городе Ковентри. В нем он получил профессию фотографа. Большинство проектов Дина в университете были основаны на социальных проблемах. Он ездил на Украину до войны и видел, как живут простые люди. Когда в Донбассе начался конфликт, британец начал замечать, что происходящее освещают на Западе только с одной стороны.

– Я не мог понять, почему это не было показано со второй стороны, чтобы дать некоторый баланс. Не потому что я пророссийский. Просто я независимый фотожурналист и хочу знать факты, – говорит Дин О’Брайен. – Мне было трудно поверить, что этот конфликт происходит в континентальной Европе и не освещается западными журналистами. На самом деле, многие люди на Западе не знают, что война все еще продолжается, так как это никогда не бывает в новостях.

Британец приезжал в Республику в прошлом годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Британец приезжал в Республику в прошлом годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке произвел впечатления

Британец делал репортажи в Одессе, бывал в Славянске, Краматорске и Мариуполе. На его глазах националисты проводили «декоммунизацию» и снимали советские памятники. О’Брайену было тяжело видеть то, как в стране главенствуют радикально настроенные организации. Однажды Дину удалось спасти барельеф Ленину, который за кругленькую сумму переслали в Британию. Теперь он находится в доме у Дина.

В прошлом году британец решил составить полную картину происходящего и приехал в Донецкую Народную Республику в канун Дня Победы и Дня Республики. Он хотел лично посмотреть, что происходит в Донбассе. Дин посетил людей, живущих в обстрелянных домах, и стал свидетелем бомбардировок жилых районов Республики со стороны Украины.

В доме Дина есть барельеф Ленина, который он спас от декоммунизации на Украине

Дин в гостях у Комсомолки в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Я полностью независим и не работаю ни на какую организацию. Хочу выпустить книгу изображений из Донбасса. Визуальная запись того, что происходит, – говорил тогда Дин о своих планах на будущее.

О’Брайен был полон впечатлений. Он увидел правду и был приятно удивлён сплоченности людей. Особенно Дин восторгался празднованию Дня Победы. Фотографии Парада и Бессметного полка из Донецка британец выкладывал в сеть на протяжении года. Также он рассказывал об увиденном здесь своим подписчикам и друзьям. В этом году Дин хотел встретить 75–летие Победы в Донецке. Заранее оформил визу и собрал чемодан. Однако ситуация с коронавирусом в мире изменила планы миллионов людей.

Дин в гостях у Комсомолки в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Я разочарован, что больше не могу ездить в Донецк, но уже планирую вернуться в сентябре, если все будет в порядке и границы откроют. У меня в Донецке было много планов. Там у меня много друзей, которых я хочу посетить, – рассказывает британский фотограф «Комсомолке». – Я все еще хочу приехать и поговорить с людьми в деревнях, которые все еще подвергаются обстрелам. Я хотел посетить передовые позиции, если это возможно, чтобы поговорить с добровольцами, которые оставили свои семьи, чтобы прийти и бороться против украинской армии. Важно, чтобы люди на Западе знали, что происходит. Вот почему я должен приехать.

Рассказывает детям правду

– Почему именно в Донецке вы хотели быть на День Победы?

– Я хотел фотографировать в этот день. Говорить с дончанами о том, что для них значит этот день. Это также отличная возможность для меня завести новых друзей. Марш Бессмертного полка удивителен. Это показывает, сколько семей пострадали от войны. Каждая семья потеряла кого–то.

Британец уже готов был выехать в Донбасс. Фото: Личный архив героя публикации

– Что будете делать 9 мая теперь?

– В День Победы у меня дома будет барбекю. Я поставлю флаги вокруг сада, буду готовить шашлык. Мои мысли будут с теми, чьи родственники погибли в годы Великой Отечественной войны, борясь с фашизмом. Мои дети будут одеваться в советскую форму с георгиевской ленточкой и носить пилотку! Если пойдет дождь, я надену свою плащ–палатку и советский шлем!

– Как британцы относится к 75–летию Победы? Что люди говорят об этом?

– У британцев здесь мало что знают об этом. Мне всегда приходится им объяснять о жертвах, которые понесли советские люди. 75–я годовщина очень важна, но я знаю, что мы должны отпраздновать позже, возможно, с гораздо большим парадом.

Из коллекции Дина. Фото: Личный архив героя публикации

Дети играют в ополченцев. Фото: Личный архив героя публикации

– Что вы говорите об этом своим детям?

– Всего у меня четверо детей. Двух младших зовут Майлз и Коннор. Им по 6 и 4 года. Как и большинство детей, они любят играть в солдатики в саду. Разница лишь в том, что они носят тельняшки, георгиевскую ленточку и красноармейскую униформу. Я рассказываю им о том, как миллионы людей погибли, борясь с фашизмом. Они спрашивают меня, почему им не говорят об этом в школе? Я должен объяснить, что не всем нравится, когда кто–то думает, что на самом деле именно русские помогли свергнуть фашизм и положить конец Второй мировой войне. Они хотят, чтобы люди думали, что это были просто британцы и Америка. У меня много книг на военную тему. Конечно, есть видео в интернете, которые показывают настоящую правду о том, что произошло. Осада Ленинграда показывает, насколько тяжёлой была эта война и как Советы продолжали сражаться и понесли много жертв.

Я также знаю о советских женщинах и той роли, которую они сыграли в той войне. Они были снайперами, водителями танков... Они делали все, что могли мужчины. Я говорю своим детям об этом тоже.

Из коллекции Дина. Фото: Личный архив героя публикации

– Вы не только фотограф, но и коллекционер. Что связано с Великой Отечественной войной в вашей коллекции?

– Я заядлый коллекционер. У меня есть шлем, значки с булавками, открытки, флаги и, конечно же, ленинские барельефы. У меня также есть плащ–палатка и тельняшка, значок советской военной гвардии. Большинство из этих вещей я люблю покупать на блошиных рынках.

Мечтают вернуться к нормальной жизни

– Кто–нибудь из родственников воевал во Второй мировой войне?

– Я не знаю. Я воспитывался в детском доме, а не моими родителями. Я не знаю многого об их прошлом.

– Какая у вас в городе ситуация с коронавирусом?

– Почти такая же, как в большинстве стран. Мы должны оставаться дома, если не гуляем и не покупаем еду. Многие люди здесь не верят правительству, но подчиняются приказам оставаться дома. Я не верю тому, что нам говорит правительство или Всемирная организация здравоохранения.

Возле дома Дина из-за коронавируса стало тихо. Фото: Личный архив героя публикации

– Какие меры предосторожности вы соблюдаете?

– Мы используем дезинфицирующее средство для рук и часто моем руки. Люди должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга. Мы не должны выходить из дома, не для упражнений или покупки еды. Я стараюсь ездить на велосипеде каждый день.

– У вас много случаев коронавируса?

– В Ковентри почти 600 случаев коронавируса. Я очень хочу, чтобы это закончилось, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни.

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