Как выпускникам школ ДНР оспорить результаты ЕГЭ

В этом году ЕГЭ впервые проходит на территории Республики (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того чтобы оспорить результаты ЕГЭ выпускникам школ ДНР не нужно выезжать на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что такое решение государственная аттестационная комиссия приняла для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Подать заявление о несогласии с выставленными баллами можно в течении двух дней после объявления официальных результатов экзамена в отдел государственной итоговой аттестации департамента просвещения Минобраза ДНР, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 83-А (каб. 314). Телефон горячей линии отдела ГИА: 071-523-78-79.

- Дата и время заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции, ссылка и техническая инструкция для подключения для участия апеллянта в заседании в дистанционном формате будут направлены уведомлением на электронный адрес апеллянта, не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции, - сказали в образовательном ведомстве Республики.

В министерстве рассказали, что уведомление о решении конфликтной комиссии также будет направлено на электронный адрес апеллянта не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Напомним, что в 2021 году впервые в истории российский ЕГЭ прошел на территории ДНР. Первый экзамен - по литературе - состоялся 31 мая.

В этом году на территории Донецкой Народной Республики оборудованы четыре пункта сдачи ЕГЭ: в Донецкой гимназии информационных технологий №61, в Макеевском лицее №2 «Престиж», в Горловском лицеи №14 «Лидер» и в ДонНУЭТ имени Туган–Барановского.

В предыдущие годы выпускники школ Республики имели возможность сдавать ЕГЭ в соседней Ростовской области. За это время единый госэкзамен на территории России сдали больше тысячи ребят.

Ранее в интервью «Комсомолке» министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков завилял, что в течение двух–трех лет планируется полный переход на российский ЕГЭ.

– Создание пунктов требует определенных финансовых вливаний. Необходима техника, которая будет обеспечивать работу пунктов ЕГЭ. Это стоит приличных денег. Думаю, что мы найдем на это средства и сделаем все для этого. В этом вопросе нас поддерживают Глава Республики и Правительство. Также к этому процессу подключились муниципальные органы и ведомства, – заявил министр. – Мы гордимся, что получили право проводить ЕГЭ на территории Республики, и понимаем, что работаем в интересах наших детей и всей нашей системы образования.

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