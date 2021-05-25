Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: Почти половина наших выпускников получат российские дипломы

Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Система образования в Республике усовершенствуется из года в год. Вузы постепенно переходят на российские стандарты обучения и проходят аккредитацию. Если первые годы после создания Республики студентам для получения дипломов российского образца нужно было выезжать в Россию, то сейчас во многих высших учебных заведениях выдают сразу два диплома – республиканский и российский.

В этом году Республика получила больше четырех тысяч бланков дипломов РФ для ведущих вузов ДНР, прошедших российскую государственную аккредитацию. Больше всего российских дипломов будет выдано в Донецком национальном университете.

Также дипломы Российской Федерации будут вручаться выпускникам Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького, Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган–Барановского, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Впервые в этом году вручение состоится в Донецком национальном техническом университете.

В этом году Республика получила больше четырех тысяч бланков дипломов РФ для ведущих вузов ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Востребованы специалисты среднего звена

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков в интервью «Комсомолке» рассказал о том, чего удалось добиться в системе высшего образования за минувший год и что ждет будущих выпускников.

– В этом году больше сорока процентов наших выпускников наряду с дипломами ДНР получат дипломы РФ. Российскую аккредитацию прошли еще не все наши вузы, но процесс не только продолжается, но и наращивается, – говорит Михаил Николаевич. – Учебные заведения проводят большую работу, так как требования российской стороны высокие: кадровый состав, обеспечение, стандарты и программы, которые мы используем для подготовки специалистов в наших вузах. За шесть лет наши выпускники получили больше шести тысяч российских дипломов.

– Как обстоят дела в техникумах и училищах? Они проходят аккредитацию в России?

– Этот процесс уже стартовал. В этом году четыре организации среднего профессионального образования (СПО) прошли российскую государственную аккредитацию. На очереди еще около десяти учреждений. К ним также высокие требования. В этом году впервые в истории Республики учреждения СПО будут выдавать наряду с дипломами Республики – дипломы Российской Федерации.

Мы считаем, что учреждения среднего профессионального образования в наших условиях, в индустриальном крае, имеют большое значение для подготовки кадров для нашей экономики и для социальной сферы. Сейчас мы проводим большую работу в этом направлении.

– Почему–то раньше идти в училища и техникумы считалось не престижно. Возможно, из–за того, что учителя в школах со средних классов твердили ученикам: «Будешь так учиться, пойдешь в бурсу или в техникум».

– Это неправильно. Потому что в техникумах и училищах получают нужные и востребованные профессии. У нас есть дефицит специалистов в строительной отрасти, в медицине, в системе образования. Специалисты среднего звена востребованы везде. У нас нет проблем с трудоустройством для выпускников СПО. Более того, такие учебные заведения являются трамплином для того, чтобы дать возможность расти и поступать в высшие учебные заведения. Происходит осознание в правильности выбора профессии.

Михаил Кушаков рассказал о том, чего удалось добиться в системе высшего образования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Решают вопрос трудоустройства студентов

– Что касаемо трудоустройства выпускников. В основном, работодатели ищут кадры с опытом работы. Глава Республики поставил задачу решить этот вопрос. Что уже сделано?

– Мы работаем над этим процессом. Главное в этой ситуации – это связь с производствами, предприятиями и администрациями. Необходимо, чтобы наши дети могли пройти практику, после которой могли бы трудоустроиться. В этом должны быть заинтересованы и предприятия, у которых не хватает кадров. Легкая промышленность забирает практически сто процентов выпускников. Я уже не говорю о строителях, они всегда востребованы. Во многом это зависит от уровня заработной платы и социальных предложений. Сейчас на уровне Правительства делается все, чтобы повысить заработную плату в медицине, в образовании, в строительстве.

– Многие студенты Донецкого национального медицинского университета пришли на помощь в борьбе с коронавирусом?

– Медицинский университет проявил высокую гражданственность и все студенты прониклись тем, что происходит. Благодаря этому нам удалось доукомплектовать персонал, который участвовал в борьбе с коронавирусом. Многие студенты находились в красной зоне и проявили себя очень положительно. Это свидетельствует о том, что наши студенты оказались патриотами своей профессии и свой Родины.

За шесть лет выпускники вузов ДНР получили больше шести тысяч российских дипломов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В вузы Республики едет учиться молодежь из Украины

Для многих русскоязычных жителей незалежной это реальная возможность обучаться на родном для них языке

Система образования в Донбассе славится десятки лет. Сюда приезжали обучаться из разных стран. Абитуриентов привлекало качество образования. К тому же, стоимость его была ниже, чем в других странах.

– Приезжают ли сейчас в наши вузы жители России или других стран? Или же из–за войны молодежь не едет?

– Мы с удовольствием принимаем россиян. Они охотно приезжают обучаться у нас, зная, что получат не просто хорошее образование, но еще и российские дипломы. Среди абитуриентов из России, у многих, родители выходцы из Донбасса – сами учились здесь и знают, насколько хорошо здесь готовят кадры.

Также в наши вузы приезжают и абитуриенты из Украины. Ребят с территории Донбасса, временно подконтрольной Киеву, принимали давно. Это наши дети и мы рады видеть их здесь. Существуют определенные льготы. В этом году было объявлено о Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. В ее рамках мы готовы также принимать ребят из внутренних областей сопредельного государства Украина. Чтобы они тоже приезжали к нам и учились на русском языке. Здесь будут созданы все условия, чтобы они могли получить образование и профессию.

Для многих это возможность учиться на родном русском языке. На Украине с прошлого года все учебные заведения, которые учили на русском языке, фактически прекратили свое существование. Идет господство украинского языка и не всем в этом отношении комфортно.

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