Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков в большом интервью «Комсомолке»: о современной истории, воспитании детей и проведении ЕГЭ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике подходит к завершению учебный год, который полностью прошел в условиях пандемии коронавируса. К счастью, эпидемиологические условия позволили провести его без остановок и перевода на дистанционное обучение.

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» подвел итоги года в школах и рассказал о нововведениях и планах.

- Этот год для нас был весьма сложным. Год испытаний. В таких условиях мы какое-то время работали, когда были боевые действия, переводили наши учебные заведения на дистанционное обучение. В прошлом году, с марта, тоже были дистанционке, но теперь из-за ситуации с коронавирусом. Столкнулись с рядом трудностей. Прежде всего, для детей это был стресс. Родителям и преподавателям тоже пришлось нелегко, но мы справились с этим вызовом. Мы взаимодействовали с здравоохранительным ведомством с санэпидемслужбой, получили поддержку государства. Все без исключения подошли к этому ответственно.

Количество первоклассников в этом году составит больше 14 с половиной тысяч человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Форма дистанционного обучения не может заменить обычную форму обучения. Но в некоторых направлениях мы увидели ряд преимуществ, которые дает дистанционное обучение. Для нас это стало новинкой.

ЕГЭ сдадут полтысячи человек

- В этом году выпускники наших школ впервые получат возможность сдать Единый государственный экзамен на территории Республики. Как идет подготовка?

- Уже прошли пробные экзамены. Отлаживаем все механизмы, устраняем все шероховатости. Для нас это дело новое, все готовятся. Конечно же, мы испытываем волнение. Хотим, чтобы все это прошло на наивысшем уровне, чтобы мы не подвели Российскую Федерацию.

- Как удалось добиться проведения ЕГЭ в Республике?

- Мы шли к этому последовательно. Прежде всего, мы завоевывали авторитет у России своими действиями. Мы планомерно интегрировались в российское образовательное пространство. Шли шаг за шагом, чтобы РФ признала наши документы об образовании.

В предыдущие годы, по нашим договоренностям с соответствующими исполнительными законодательными органами России, как на федеральном уровне, так и на уровне региональных министерств, мы дали возможность нашим детям сдавать ЕГЭ в соседней Ростовской области. За это время единый госэкзамен сдали больше тысячи ребят. Мы показали, что наши дети в состоянии хорошо сдать ЕГЭ. К тому же, у нас была статистика, мы ежегодно проводили опросы среди школьников Республики и задавали вопрос: Кто желает сдавать ЕГЭ на территории России, а кто желает сдать экзамен на территории ДНР? И всегда получали большое количество детей, которые желали сдавать экзамен на территории Республики. С этими аргументами мы проводили переговоры с Россией. В итоге мы получили такое право. Мы гордимся этим и понимаем, что работаем в интересах наших детей и всей нашей системы образования.

С прошлого года в школах мы уже окончательно перешли на российские образовательные стандарты. И, естественно, венцом этого всего должны были стать пункты ЕГЭ. Сейчас у нас две школы проходят российскую государственную аккредитацию. В перспективе, до конца года, с десяток школ будут проходить российскую государственную аккредитацию. И, естественно, как итог, они будут иметь пункты сдачи ЕГЭ.

Вакцинация от коронавируса идет успешно

- Сколько пунктов сдачи ЕГЭ в этом году?

- В этом году почти 500 ребят сдадут ЕГЭ. Будет четыре пункта. Один в Горловке, в гимназии «Лидер». Один в Макеевке, в одной из гимназий. В Донецке два – в 61-ой школе и в Университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Это пилотный проект в этом году. Надеюсь, что не подведем. В сентябре-октябре мы увидим, сколько будет желающих сдать ЕГЭ, и увеличим количество пунктов.

Планируем, что в течение двух-трех лет полностью перейти на российский ЕГЭ. Создание пунктов требует определенных финансовых вливаний. Необходима техника, которая будет обеспечивать работу пунктов ЕГЭ. Это стоит приличных денег. Думаю, что мы найдем на это средства и сделаем все для этого. В этом вопросе нас поддерживают Глава Республики и Правительство. Также к этому процессу подключились муниципальные органы. Все в этом процессе участвуют. Задействованы и министерства здравоохранения, связи, МЧС, МВД.

За год министерство образования и науки ДНР сделало большой шаг вперед Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как проходит процесс вакцинации от коронавируса педагогов?

- Мы столкнулись с такой ситуацией, когда действительно, прежде всего, заболевали учителя. Дети болели, но для них это было не так заметно, зачастую они этого не чувствовали. Преподавателям было сложно. Государство сделало все, чтобы в первую очередь провакцинировать их. Более восьми тысяч учителей и преподавателей уже получили вакцину и этот процесс продолжается. Кроме того, в школах, в интернатах, садиках работает много технического персонала. Их тоже включаем в этот процесс, потому что они общаются со школьниками, студентами.

- Вы делали прививку?

- Да. Перенес нормально.

Не только учить, но и воспитывать

- В Республике принят законопроект о воспитании детей в школах.

- Воспитание неразрывно связано с обучением, потому что учащийся должен быть не только образованным, но и патриотом, человеком. Это важно. Поэтому мы выделяем все возможности, чтобы у нас полноценно шел процесс и обучения, и воспитания.

- Что изменится? Не будет ли это просто дополнительной документацией для учителей?

- Нет, дело не в этом. Мы должны воспитывать наших детей, не переписывая учебники истории. Если мы возьмем, например, сопредельную Украину – что творится у них в новых учебниках? Это фейковые истории, в которых прославляются герои, которые были коллаборационистами, фашистами. Их преподносят как людей, которые боролись за Украину, а это совершенно не соответствует действительности. Они выполняли планы фашистов.

Наша история базируется на истории России без политизации. История у нас была очень сложной и весьма противоречивой. Постоянно приходилось бороться за существование Российского государства. И наша территория не была исключением. Известно, что больше двухсот наших земляков были Героями Советского Союза. Только из аэроклуба в Енакиево – почти 20 человек. Наша молодежь воспитывается на таких подвигах. Конечно, мы воспитываем и любовь к языку, к культурному наследию, к традициям, к знаменательным событиям, которые были вехами нашей истории.

- Современная история Донбасса изучается?

- Есть ратные подвиги наших героев, которые своей жизнью доказали право нашей Республики на свое существование и развитие. Мы всегда о них говорим, и о первом Главе, и о наших военных, которые сложили головы. Тем более, что у нас есть дети, родители которых защищали нашу Республику, стали на борьбу с неонационалистами. Все это, в общем, является звеньями воспитательного процесса наших детей.

Мы издали и печатаем учебники по истории нашего края для 5-11 классов. С 1 сентября ими будут укомплектованы все школы. Это история была написана коллективом из ста человек наших преподавателей, учителей. Во главе стоял факультет истории национального университета. Они подготовили учебник и для высшей школы. Это захватывающие и очень интересные учебники, которые несут большой пласт информации для наших школьников.

Первоклашек будет больше

- В школах учат анализировать информацию и отличать фейк от правды?

- Мы боремся с фейковыми историями, которые нам пытаются сегодня навязать. Против нас стоит большая идеологическая машина Запада, которая уже работает с территории Украины. Навязывает свои стереотипы, свои идеи, какие-то ложные ценности, несут ересь в умы молодежи.

Наши учителя проходят курсы по повышению квалификации, в том числе по таким предметам, как история, русский язык и литература. Делаем это мы и самостоятельно, и используем поддержку наших друзей из России, таких как Московский государственный университет, Педагогический институт и другие учебные заведения РФ. В этом плане помогает фонд «Русский мир».

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Есть «Русский центр», который оказывает большую помощь, чтобы наши преподаватели и дети могли выезжать в Российскую Федерацию и там иметь возможность общаться со своими коллегами, со своими сверстниками и получать исчерпывающую информацию. Сегодня наши школы обучают по российским учебникам. Их мы получили от России больше 2 миллионов 800 тысяч. Практически все школы ими укомплектованы. Готовясь к российской аккредитации, наши учебные заведения получают доступ к электронным библиотекам, которые имеют всю необходимую литературу для получения той или иной профессии и исчерпывающую информацию по истории, по литературе.

- В этом году в школу пойдут дети, которые родились семь лет назад. Столько же длится война. В первые классы пойдут меньше детей?

- Спада не будет. По предварительным прогнозам, количество первоклассников в этом году составит больше 14 с половиной тысяч человек. В прошлом году было 14 400. То есть в этом году будет даже больше. Статистика – это факт. Выпускников школ в этом году будет 13 тысяч. Демографические процессы зависят от множества факторов.

В этом году в школу пойдут дети, которые родились семь лет назад. Столько же длится война. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как в этом году будут работать пришкольные лагеря и будет ли у детей возможность выехать в Россию?

- Пришкольные лагеря работать будут. 36 тысяч детей будут обеспечиваться питанием, будут проводить время с пользой. Надеюсь, что дети получат хороший отдых. Также отправляем детей из школ-интернатов, которые остались без родителей, в Россию - в Снегири. В перспективе мы будем наращивать количество мест отдыха для наших детей. Сейчас ведутся переговоры.

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