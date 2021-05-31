В ДНР выпускники впервые сдали российский ЕГЭ

Выпускники впервые сдали ЕГЭ на территории Республики. Фото: сайт Главы ДНР

31 мая Глава ДНР Денис Пушилин отправился в Донецкую гимназию информационных технологий №61, чтобы лично поздравить выпускников, которые впервые в истории сдают российский ЕГЭ на территории Республики.

– Это знаковое и важное событие не только для 475 его участников, но и для всей Республики – еще один процесс синхронизирован, – сказал руководитель Республики. – Поздравил ребят, которые пришли сдавать экзамен по литературе. Они, конечно, волновались, но, уверен, покажут хорошие результаты.

Денис Пушилин поздравил участников ЕГЭ. Фото: сайт Главы ДНР

В этом году на территории ДНР оборудованы четыре пункта сдачи ЕГЭ: в Донецкой гимназии информационных технологий №61, в Макеевском лицее №2 «Престиж», в Горловском лицеи №14 «Лидер» и в ДонНУЭТ имени Туган–Барановского.

В предыдущие годы выпускники школ Республики имели возможность сдавать ЕГЭ в соседней Ростовской области. За это время единый госэкзамен на территории России сдали больше тысячи ребят.

Ранее в интервью «Комсомолке» министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков завилял, что в течение двух–трех лет планируется полный переход на российский ЕГЭ.

– Создание пунктов требует определенных финансовых вливаний. Необходима техника, которая будет обеспечивать работу пунктов ЕГЭ. Это стоит приличных денег. Думаю, что мы найдем на это средства и сделаем все для этого. В этом вопросе нас поддерживают Глава Республики и Правительство. Также к этому процессу подключились муниципальные органы и ведомства, – заявил министр. – Мы гордимся, что получили право проводить ЕГЭ на территории Республики, и понимаем, что работаем в интересах наших детей и всей нашей системы образования.

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