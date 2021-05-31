Комендантский час в ДНР отменен на выходные дни лета

Летом на выходные дни в ДНР не будет комендантского часа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Распоряжение, согласно которому летом на выходные дни в ДНР не будет комендантского часа.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой народной Республики еженедельно с 23.00 часов пятницы до 4.00 часов воскресенья с 1 июня по 15 сентября 2021 года», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что в период послабления действия комендантского часа правоохранительные органы организуют усиленное патрулирование.

О намерении поэтапной отмены комендантского часа в Республике Глава ДНР Денис Пушилин заявил на прошедшей два месяца назад большой пресс-конференции.

- Я являюсь самым большим сторонником отмены комендантского часа, потому что очень много общаюсь с молодежью, у нас дети даже не знают, как это жить без него. Общаюсь с предпринимателями и понимаю, что они теряют в плане развития своего бизнеса, - признался тогда Денис Владимирович.

Начать было обещано с летних выходных. После этого планируется провести еще несколько этапов, и вследствие – полная отмена комендантского часа.

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