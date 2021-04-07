Комендантский час в ДНР планируют поэтапно отменить

Первый этап - отмена комендантского часа летом в выходные дни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На каждой прямой линии, пресс-конференции или в ходе встречи с Главой ДНР жители Республики задают Денису Пушилину вопрос об отмене комендантского часа в ДНР. Не обошлось без этого вопроса и в ходе сегодняшнего общения руководителя государства с журналистами.

- Про комендантский час всегда задают вопрос. Особенно молодежь, для молодежи это важно. Важно, наверное, в целом для всех граждан. У нас дети даже не знают, как это жить без комендантского часа, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что сейчас во многом ситуация упирается в то, как поведет себя Украина.

- Потому что если будет развертывание полноценных боевых действий, то будет не до отмены комендантского часа, - подчеркнул он.

Уже к 22.00 на улицах Донецка пустеет Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Руководитель государства заявил, что если удастся удержать ситуацию, то на майские праздники (День Победы и День Республики) комендантского часа какой-то период не будет.

- Что касается летнего периода времени. В наших планах начать все же поэтапную отмену комендантского часа. И на это лето, если не будет дополнительных препятствий. Если помните, в прошлом году у нас тоже было много планов, но ковид все смешал, - говорит Денис Владимирович. -Мы планируем начать с выходных, то есть комендантский час отменять на выходные – с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье полная отмена комендантского часа. По крайней мере, чтобы выходные уже были без него. Это в ближайшей перспективе.

После этого планируется провести еще несколько этапов, и вследствие – полная отмена комендантского часа.

- Я являюсь самым большим сторонником отмены комендантского часа, потому что я очень много общаюсь с молодежью и понимаю, что они теряют, - признается Денис Пушилин. - Общаюсь с предпринимателями и понимаю, что они теряют в плане развития своего бизнеса. Но при этом я понимаю, что от мер безопасности мы никуда не уйдем. Как бы тяжело ни было. Но сейчас я вижу все же окно возможностей, которые мы должны использовать для того, чтобы пойти по пути снижения тех ограничений, которые мы видим семь лет.

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