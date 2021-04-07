Глава ДНР Денис Пушилин - «Комсомолке»: Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей Республики

Денис Пушилин в прямом эфире ответил на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, в Донецке прогла пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства ответил на вопрос журналиста из ростовской редакции «Комсомолки» о ходе вакцинации в Республике. А также - не собирается ли ДНР поставлять другие вакцины помимо «Спутника V»?

- Сейчас в Республике активная фаза вакцинации. Иммунизацию уже почти полностью прошли военнослужащие, социальные работники. И ряд других категорий населения, которые мы выделили как приоритетные. Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения, – сказал Пушилин.

Он остановился на болезненном для многих людей вопросе – закрытой границе с Украиной. Через линию разграничения сейчас пропускают людей только по острой необходимости.

- Украина бьет «рекорды» - по 20 тысяч заболевших в день, а у нас за все время - менее 30 тысяч. Пока ситуация на Украине с коронавирусом полностью не изменится, мы не откроем границу, - подчеркнул Глава ДНР.

Что касается поставки в ДНР других вакцин от ковида, то переговоры по ним не ведутся.

- Мы концентрируемся на «Спутнике V», который хорошо себя зарекомендовал, - отметил Пушилин.

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