Глава ДНР Денис Пушилин: Донбасс символизирует крепость Русского мира

Денис Пушилин пожелал дончанам всегда добиваться побед. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с Днем провозглашения независимости Донецкой Народной Республики. Текст поздравления размещен на сайте руководителя государства.

- Семь лет назад в этот день мы заявили всему миру о нашем праве на государственную самостоятельность и выбор будущего, - сказал Пушилин.

Он отметил, что все эти годы жители ДНР самоотверженно защищали свои идеалы и устремления, отражая украинскую агрессию. Восстанавливали разрушенное Украиной и, невзирая на каждодневные обстрелы и провокации Киева, строили правовое государство.

- Исторический путь, по которому мы идем, сопряжен с трудностями и испытаниями. Но никто и никогда не заставит нас отказаться от памяти, культуры, традиций, которые мы унаследовали от наших предков и которые обязаны передать будущим поколениям, - заявил Глава ДНР.

Он подчеркнул, что события 7 апреля 2014 года стали ключевыми звеньями эпохального процесса, укрепившего веру в единство русских людей.

- Нас поддержали миллионы единомышленников, для которых Донбасс символизирует крепость Русского мира. В нашей борьбе мы обязательно победим! – сказал Денис Пушилин.

Он пожелал дончанам всегда добиваться побед – ярких, убедительных и запоминающихся!

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