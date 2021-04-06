Глава ЛНР Леонид Пасечник о событиях Русской весны: Взятием под контроль здания СБУ народ взял ответственность за свое будущее

Народ взял под контроль здание СБУ 6 апреля 2014 года. Фото: Леонид Пасечник / Twitter

Прошло уже семь лет со дня взятия под контроль здания Службы безопасности Украины в Луганске. Это стало «точкой невозврата» в событиях Русской весны. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что начиная с этого события «народ взял ответственность за свое будущее».

— Народ взял на себя ответственность за свое будущее. Политики Украины должны усвоить, что граждане ЛНР всегда готовы отстаивать свои права, принципы и интересы, — написал Глава Республики в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что ровно семь лет назад, 6 апреля 2014 года, в Луганске проходил митинг в защиту конституционных прав. Тогда под контроль митингующих было взято здание управления СБУ. В честь этого события указом главы ЛНР в Республике установлена памятная дата.

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Седьмой годовщине Русской весны посвящается (подробнее) https://www.donetsk.kp.ru/daily/27260.5/4392678/