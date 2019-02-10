Нужен ли в ДНР комендантский час: мнения жителей Республики разошлись

В мае этого года будет ровно пять лет с тех пор, как в Донецкой Народной Республике был введён комендантский час. Ни в одном городе или стране мира ограничение передвижений граждан не происходило так долго, и жители Республики порядком устали от комендантского часа. Многие задаются вопросом: а зачем он вообще нужен? Ведь частенько правоохранители задерживают людей, которые всего немного задержались.

Украл драгоценное время моей молодости

— Моей тёте 60, её мужу столько же. Возвращались с дня рождения, соседняя улица, частный сектор. Время 22.50 – до отбоя 10 минут! Не дошли до дома три двора. До 9 утра ночевали в участке. Тете к 8-ми на работу. И каким словом назвать этих полицейских? — пишет возмущённый пост в социальной сети житель Донецка Владимир Маурави.

— А мне сколько раз приходилось даже в 22.30 домой лететь, и то уже останавливают и досматривают машину. Вот это еще больше бесит. Пока вы меня тут досматриваете, часики тикают, и дальше еще могут быть посты, которым я могу не доказать, что это вы меня задержали! — поделилась историей из жизни Галина – жительница Донецка.

Между тем сами сотрудники полиции после каждых выходных сообщают о том, сколько «злостных нарушителей» было задержано за нарушение комендантского часа во время очередной операции «Ночной город». Так в прошлые выходные полицейские задержали 347 граждан, из которых только четверо были задержаны по подозрению в преступлениях и всего пятеро привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Получается, остальные 338 человек просто не успели добраться домой до наступления заветных 23.00.

Многие из этих людей задерживаются на работе или живут в отдалённых районах Донецка, а потому добираться из центра города домой им совсем непросто и небыстро. А как же сходить с друзьями посидеть в кафе после работы? Как же что-то отпраздновать? Уходить с вечеринки приходится в 7-8 вечера, ведь иначе домой не добраться вовремя, а рабочий день при этом до 6. Так что ж это за праздник такой?

— Я лично против – он украл невозвратимое, драгоценное время моей молодости и свободы передвижения, лично знаю некоторых, которые уехали из Донецка только из-за комендантского часа, — весьма поэтично выразил свой протест Сергей.

Во время «Прямой линии» с Главой Республики Денисом Пушилиным, которая прошла 27 декабря 2018 года, вопрос комендантского часа снова был поднят дончанами. По мнению лидера государства, эта мера ограничения всё-таки необходима, в связи с военным положением, но он обещал подумать над тем, как её смягчить.

— Я не могу принимать такие решения в одиночку. Необходимо мнение силовиков. Я думаю, что в летнее время мы сможем значительно сократить комендантский час. Посоветуемся, подумаем и примем решение, но говорить о полной его отмене пока нет возможности, — ответил Денис Владимирович.

Комендантский час в ДНР действует уже пять лет. ФОТО: politnavigator.net

Жители предлагают компромисс

Несмотря на многочисленные возмущения и неприятности, связанные с комендантским часом, некоторые жители Республики осознают и понимают необходимость этой меры ограничения, ведь большинство обстрелов со стороны украинской армией приходятся на вечернее и ночное время суток. Конечно, если снаряд попадёт в дом, то наличие таких ограничений вряд ли кого-то защитит, но если боеприпасы будут падать на улице, то осколки никого не заденут.

— В прифронтовых зонах пусть действует, а в остальной части города просто усилить патрули! Законопослушных граждан не трогать, просто проверять документы (максимум обыскивать). А без документов забирать до выяснения обстоятельств, — предложил компромисс Евгений Ревякин – житель Донецка.

Другие дончане охотно поддержали его предложение, а некоторые согласились с тем, что комендантский час необходим даже в центре города, но действовать он должен не с 23.00 – с часу ночи. Такая отсрочка позволит людям спокойно проводить время с друзьями, успевать с работы и не бояться внимательных патрульных.

А что у соседей?

В соседней Луганской Народной Республике аналогичная ситуация. Правоохранители постоянно напоминают, мол, введение таких мер, как комендантский час – это не чья-то прихоть, а метод обеспечения безопасности граждан.

— Многие люди, которые пережили первые годы войны, помнят все тяготы и опасности того периода. Помнят, сколько вреда принесли агенты киевской хунты жителям нашего молодого государства. Долгое время жизнь в Луганске замирала ещё до обеда. Каждый, кто после этого времени появлялся на улице, сразу же вызывал подозрение. Ополченцы и немногочисленные оставшиеся верными народу милиционеры сбились с ног,

ведя борьбу с вражескими агентами и диверсантами, — пишут на сайте министерства внутренних дел.

Комендантский час в России вводили для подростков

20 мая 2009 года в России был введён комендантский час для несовершеннолетних. Закон предусматривал, что дети до 7 лет не могут появляться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей круглосуточно, а подростки в возрасте от 7 до 16 лет (не включая) – с 23.00 до 06.00.

Введение закона сопровождалось массовой критикой и недовольством со стороны населения. Сообщалось о вольночтениях закона на местах. В частности, вызывал вопросы институт «ответственного лица» и законных представителей.

Уже в 2009 году Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон, которые позволяют региональным парламентам принимать законы, вводящие комендантский час для подростков, самостоятельно определяя при этом возраст несовершеннолетних, в отношении которых вводятся ограничения, а также время действия этих ограничений.

Пока говорить об отмене комендантского часа не приходитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Важно!

Правоохранители обращаются к жителям и гостям Донецкой Народной Республики и напоминают о необходимости соблюдения комендантского часа.

— В период времени с 23.00 до 5.00 уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта запрещено. Нарушители режима комендантского часа будут доставлены в органы внутренних дел для разбирательств и составления административных протоколов. Привлечение нарушителей к ответственности осуществляется в установленном законом порядке. Также напоминаем гражданам о необходимости иметь при себе удостоверяющие личность документы.

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Что говорят психологи

Так как мнения дончан очевидно разошлось, мы обратились к психологу, который мог разъяснить, почему вдруг тема комендантского часа так остро стала в Республике, а возмущение людей в социальных сетях достигло апогея.

— Вопрос вовсе не в комендантском... С ним у большинства жителей нет никаких проблем, многие даже не замечают, что он действует – особенно это касается зимнего времени. Такой резонанс вызван тем, что люди просто устали от войны и от ограничений – отсюда и проблема, — поделилась с «Комсомолкой» психолог Светлана Мишина.

Ожидать отмену комендантского часа в ближайшее время пока не приходится, особенно учитывая накаляющуюся ситуацию на линии соприкосновения, ужесточение обстрелов и увеличение количества нарушений со стороны украинских боевиков. Тем не менее, надежда на это остаётся...