Каким был комбриг «Призрака» Алексей Мозговой

Алексей Мозговой был одним из самых харизматичных полевых командиров в ЛНР. Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового
С момента гибели одного из легендарных полевых командиров Донбасса Алексея Мозгового прошло шесть лет. К этой дате в Республиках была приурочена презентация книги российского публициста Александра Жучковского «Мозговой». На более чем 400 страницах рассказано о его жизни во время боевых действий и до войны.
Алексей Мозговой трагически погиб в результате покушения 23 мая 2015 года. Около шести часов вечера автомобиль Алексея Борисовича попал в засаду на трассе «Лисичанск – Луганск» в районе села Михайловка. Рядом с проезжающей машиной сработало отвлекающее взрывное устройство, а после раздались выстрелы из пулемета и другого стрелкового оружия.
В результате покушения вместе с Мозговым погибли его пресс–секретарь, двое охранников, водитель и двое мирных жителей, которые в момент покушения проезжали рядом с авто комбрига.
Первым ответственность за убийство комбрига «Призрака» взял на себя один из украинских партизанских отрядов, однако официально имена виновных на сегодняшний день не оглашены.
На защиту Родины Мозговой встал с самого начала «Русской весны». Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового
Алексей Мозговой был одним из самых харизматичных полевых командиров в Луганской Народной Республике. На защиту Родины он встал с самого начала «Русской весны». Участвовал в мирных протестах. Вскоре был вынужден взять в руки оружие. Принимал участие в штурме здания луганской Службы безопасности Украины.
Весной 2014 года Мозговой со своим отрядом, который до «Призрака» назывался «Народным ополчением Луганщины», принимал участие в обороне Славянска. В это время украинские войска начали штурм городов Луганской Народной Республики Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Оборонявшие эти города казаки запросили помощь у руководившего операцией Игоря Стрелкова. И поскольку участники отряда Мозгового были луганчанами, а сам командир выходцем из Лисичанска – они были направлены на защиту своих городов.
7 июня войска Мозгового объединяются с подразделением Павла Дремова (легендарный командир ополчения, погиб в результате покушения 12 декабря 2015 года). В ходе боев объединенные силы были вынуждены отступить в Алчевск.
Память о легендарном комбриге сегодня жива. В Алчевске установлен памятник Мозговому. Выпущены фильмы «Первый» и «Рыцари Русского Мира. Новороссия случится! Алексей Мозговой» и несколько книг. Памятная доска Алексею Мозговому была открыта и в польском городке Пултуск.
– Этот человек был поистине уникален: борясь с преступной киевской властью, он с присущими потомку казацкого рода, с уважением и любовью относился к культуре и истории простого украинского народа, – говорят о комбриге сослуживцы. – А вы знаете как Алексей Борисович пел украинские народные песни? Он в потоке суровых воинских будней, находил время которое коротал за чашкой чая в компании близких, восхищая их удивительным исполнением украинских народных песен.
«Комсомолка» собрала одни из самых ярких цитат Алексея Мозгового.
– Мы должны быть такими – витязями, героями, потому что мы русские, мы славяне, мы другими не имеем права быть.
– Если я упаду – поднимите мой меч!
– Если бы не эта война, мы бы забыли, каким может быть русский человек. Потому что 20 с лишним лет нам внушали,что он не таков, каким мы его знали по военному и советскому времени, а великий неудачник. Эта война показала такой запас неизрасходованной русской веры, такую жертвенность людей и близость Бога к нашему народу, что враги вздрогнули.
– Ведь не зря говорится: «Где родился, там и сгодился». Поэтому еще раз к вам обращаюсь: Возвращайтесь домой. (адресовано украинским военным)
– Выход один – никогда не отступать и не сдаваться. Только те люди, у которых совесть чиста, смогут дойти до конца.
Алексей Мозговой трагически погиб в результате покушения 23 мая 2015 года. Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового
Алексей Мозговой писал стихи еще задолго до войны. Некоторые из них он публиковал на портале поэтов. В 2013 году на странице будущего комбрига появились пророческие строки. Он будто чувствовал, что умрет в мае...
«Не плохо в мае умереть,
Могильщику копать удобно.
И соловьи всё будут петь,
В последний раз, так бесподобно.
Под грохот первых майских гроз,
Вместо унылых отпеваний…
И дождь, прольётся вместо слёз,
Он смоет грусть воспоминаний.
Могильный холмик приютит,
Под покрывалом трав зелёных.
Пусть даже крест там не стоит,
Среди берёзок утомленных.
Под шелест листьев молодых,
Что только к жизни потянулись.
Пока ещё нет трав седых,
А только, только всё проснулось.
Не плохо в мае умереть…
Остаться в свежести весенней.
И хоть не смог я всё успеть,
Но не осталось уж сомнений…
Не плохо, в мае умереть…»
Алексей Мозговой. 2013 год.
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