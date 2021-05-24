Каким был комбриг «Призрака» Алексей Мозговой

Алексей Мозговой был одним из самых харизматичных полевых командиров в ЛНР. Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового

С момента гибели одного из легендарных полевых командиров Донбасса Алексея Мозгового прошло шесть лет. К этой дате в Республиках была приурочена презентация книги российского публициста Александра Жучковского «Мозговой». На более чем 400 страницах рассказано о его жизни во время боевых действий и до войны.

Машину расстреляли в упор

Алексей Мозговой трагически погиб в результате покушения 23 мая 2015 года. Около шести часов вечера автомобиль Алексея Борисовича попал в засаду на трассе «Лисичанск – Луганск» в районе села Михайловка. Рядом с проезжающей машиной сработало отвлекающее взрывное устройство, а после раздались выстрелы из пулемета и другого стрелкового оружия.

В результате покушения вместе с Мозговым погибли его пресс–секретарь, двое охранников, водитель и двое мирных жителей, которые в момент покушения проезжали рядом с авто комбрига.

Первым ответственность за убийство комбрига «Призрака» взял на себя один из украинских партизанских отрядов, однако официально имена виновных на сегодняшний день не оглашены.

На защиту Родины Мозговой встал с самого начала «Русской весны». Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового

С первых дней встал на защиту Родины

Алексей Мозговой был одним из самых харизматичных полевых командиров в Луганской Народной Республике. На защиту Родины он встал с самого начала «Русской весны». Участвовал в мирных протестах. Вскоре был вынужден взять в руки оружие. Принимал участие в штурме здания луганской Службы безопасности Украины.

Весной 2014 года Мозговой со своим отрядом, который до «Призрака» назывался «Народным ополчением Луганщины», принимал участие в обороне Славянска. В это время украинские войска начали штурм городов Луганской Народной Республики Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Оборонявшие эти города казаки запросили помощь у руководившего операцией Игоря Стрелкова. И поскольку участники отряда Мозгового были луганчанами, а сам командир выходцем из Лисичанска – они были направлены на защиту своих городов.

7 июня войска Мозгового объединяются с подразделением Павла Дремова (легендарный командир ополчения, погиб в результате покушения 12 декабря 2015 года). В ходе боев объединенные силы были вынуждены отступить в Алчевск.

С уважением относился к украинской культуре

Память о легендарном комбриге сегодня жива. В Алчевске установлен памятник Мозговому. Выпущены фильмы «Первый» и «Рыцари Русского Мира. Новороссия случится! Алексей Мозговой» и несколько книг. Памятная доска Алексею Мозговому была открыта и в польском городке Пултуск.

– Этот человек был поистине уникален: борясь с преступной киевской властью, он с присущими потомку казацкого рода, с уважением и любовью относился к культуре и истории простого украинского народа, – говорят о комбриге сослуживцы. – А вы знаете как Алексей Борисович пел украинские народные песни? Он в потоке суровых воинских будней, находил время которое коротал за чашкой чая в компании близких, восхищая их удивительным исполнением украинских народных песен.

«Если бы не эта война, мы бы забыли, каким может быть русский человек»

«Комсомолка» собрала одни из самых ярких цитат Алексея Мозгового.

– Мы должны быть такими – витязями, героями, потому что мы русские, мы славяне, мы другими не имеем права быть.

– Если я упаду – поднимите мой меч!

– Если бы не эта война, мы бы забыли, каким может быть русский человек. Потому что 20 с лишним лет нам внушали,что он не таков, каким мы его знали по военному и советскому времени, а великий неудачник. Эта война показала такой запас неизрасходованной русской веры, такую жертвенность людей и близость Бога к нашему народу, что враги вздрогнули.

– Ведь не зря говорится: «Где родился, там и сгодился». Поэтому еще раз к вам обращаюсь: Возвращайтесь домой. (адресовано украинским военным)

– Выход один – никогда не отступать и не сдаваться. Только те люди, у которых совесть чиста, смогут дойти до конца.

Алексей Мозговой трагически погиб в результате покушения 23 мая 2015 года. Фото: ОМБр "Призрак" им. Алексея Мозгового

Пророческие строки

Алексей Мозговой писал стихи еще задолго до войны. Некоторые из них он публиковал на портале поэтов. В 2013 году на странице будущего комбрига появились пророческие строки. Он будто чувствовал, что умрет в мае...

«Не плохо в мае умереть,

Могильщику копать удобно.

И соловьи всё будут петь,

В последний раз, так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,

Вместо унылых отпеваний…

И дождь, прольётся вместо слёз,

Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит,

Под покрывалом трав зелёных.

Пусть даже крест там не стоит,

Среди берёзок утомленных.

Под шелест листьев молодых,

Что только к жизни потянулись.

Пока ещё нет трав седых,

А только, только всё проснулось.

Не плохо в мае умереть…

Остаться в свежести весенней.

И хоть не смог я всё успеть,

Но не осталось уж сомнений…

Не плохо, в мае умереть…»

Алексей Мозговой. 2013 год.

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