Сын советского космонавта Георгия Берегового - Виктор: Память об отце хранится - это вызывает у меня чувство гордости

Сын Георгия Берегового - Виктор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике отметили столетие со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового. Основное праздничное мероприятие прошло в Енакиево, городе, где жил и учился Георгий Тимофеевич.

- Личность легендарная даже среди своих коллег – советских космонавтов, - говорит о Береговом Глава ДНР Денис Пушилин. - Те, кто с ним общался, говорили, что его отличало особое мужество. Он делал порой невозможное. Он стремился покорить космос, и он этого добился.

Денис Пушилин посетил музей. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Владимирович отметил, что Георгий Береговой – пример для подражания.Он прославил Донбасс и свою малую родину – Енакиево.

- Уверен, что такие личности являются очень необходимым примером для наших детей, для будущих поколений. Такие люди – настоящие легенды, - сказал руководитель государства.

В Енакиево прошли памятные мероприятия по случаю столетия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На празднование приехал и сын Георгия Тимофеевича – Виктор. Он высоко оценил вклад жителей Донбасса в воспитание молодого поколения и пожелал мужества и терпения в нелегкой борьбе жителей Республики.

В Енакиево прошли памятные мероприятия по случаю столетия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Память об отце хранится - это вызывает у меня чувство гордости. От встречи с енакиевцами у меня всегда остаются добрые впечатления, когда приезжаю, вижу, что бюст ухожен, все убрано и чисто, музей работает и понемногу пополняется экспонатами, - рассказал Виктор Береговой о впечатлениях от города.

Сын Георгия Берегового - Виктор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Виктор Тимофеевич рассказал об истории одного из экспонатов музея в Енакиево.

- Еще до Великой Отечественной Войны он прочел книгу Уилки Колинса «Я испытатель», а во время боевых действий эта книга сгорела в самолете. Спустя долгое время, когда он озвучил эту историю, один из слушателей нашел у себя эту книгу и переслал отцу. Эта книга хранится в городском музее Енакиево. Для нашей семьи — это конечно тоже ценная вещь, но для истории важнее, жалости нет, как говорили древние мудрецы, что подарил - то твое.

В Енакиево прошли памятные мероприятия по случаю столетия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сын легендарного летчика-космонавта говорит, что после полета в космос к Георгия Берегового была встреча с Леонидом Брежневым. Генсек спросил: есть ли какая-то просьба. Георгий Тимофеевич попросил поставить бронзовый бюст именно в городе Енакиево

- В Советском Союзе космонавтам при успешном полете в космос сразу ставили бюст на родине Героя. Когда Брежнев вручал отцу вторую звезду Героя (первую он получил за 185 боевых вылетов во время ВОВ) отец попросил считать его родным городом Енакиево. Вопрос был решен моментально. Официально отец родился в полтавской области, но в очень юном возрасте переехал в Енакиево, тут жил, учился, занимался в парашютном клубе.

В Енакиево прошли памятные мероприятия по случаю столетия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В честь столетия со дня рождения Георгия Берегового, на здании гимназии, в которой учился летчик-космонавт, открыли мемориальную доску.

На здании гимназии, в которой учился Георгий Береговой, открыли мемориальную доску. Фото: denis-pushilin.ru

- Во времена моего детства редко можно было бы найти мальчишку, который не мечтал стать космонавтом, - сказал на открытии Глава Республики Денис Пушилин. - Это действительно было интересно. Мы про это смотрели фильмы, с каким-то трепетом взирали в небо, всматривались в звезды. Среди наших земляков есть человек, которым мы очень гордимся. Абсолютно правильно, что на здании гимназии появилась мемориальная доска и учебное заведение будет носить имя нашего героического земляка.

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