Как сейчас живет аэроклуб, в котором занимался советский космонавт Георгий Береговой

Георгий Береговой занимался в Енакиевском аэроклубе. Фото: u-ssr.ru

До войны в Донецкой области было два основных места, где желающие могли «пощупать небо руками», прыгнув с парашютом. Это Моспино и Енакиево. Енакиевский государственный авиационно–технический спортивный клуб имел особенную черту – прыгать там могли не только профессиональные спортсмены и состоятельные любители этого вида спорта (экипировка и парашют всегда стоили очень дорого), но и енакиевская молодежь. Эта традиция идет еще с советских временем.

«Молодежь – на самолеты!»

Аэроклуб был создан в 1933 году фактически с нуля. Не было ни летчиков, ни помещений, только два самолета У–2 и два техника. Вскоре с помощью комсомольцев города построили деревянный ангар. В конце 1933 года были скомплектованы первые летные группы, начались теоретические занятия курсантов. Весной и летом 1934 года аэроклуб занялся летной подготовкой курсантов и одновременно устраивал агитполеты: пользуясь способностью У–2 сесть на любое ровное поле, на нем возили агитаторов от партии и Комсомола по дальним селам, где и дорог часто не было.

Это было время, когда в стране бурно развивалось самолетостроение, летные школы не поспевали за промышленностью, нехватка летчиков с каждым днем ощущалась все острее и острее. Одним из ведущих лозунгов того времени стал призыв: «Молодежь – на самолеты!»

Воспитанники клуба внутри учебного самолёта отрабатывают прыжки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За время существования аэроклуба в нем получили летную подготовку около 400 летчиков, Десять из них стали Героями Советского Союза, среди них – Дважды Герой Советского Союза, двенадцатый летчик–космонавт Георгий Тимофеевич Береговой.

В 80–х годах Георгий Береговой был одним из главных меценатов и развивал клуб. Он часто вспоминал, что именно политрук клуба Василий Зарывалов помог ему поступить в Луганскую школу военных летчиков, куда того не принимали по возрасту.

Юным парашютистам дают шанс в России

Нынешний директор клуба Андрей Пашнев работает в нем с 1986 года. Он начал покорять небо с юных лет. Когда пришел в армию, на его счету было уже 103 прыжка. Пашнев прошел путь от простого инструктора парашютно–десантной подготовки до директора клуба.

Вступить в клуб можно с 12 лет. Несмотря на то, что парашютные кружки довольно затратные, занятия – бесплатные.

Все прыжки воспитанники клуба выполняют на территории России. Они регулярно выезжают на аэродромы для тренировок и соревнований. Клубу помогает Народная милиция Республики. Содействие в организации вылетов оказывает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту и другие спонсоры из Российской Федерации. Для воспитанников все абсолютно бесплатно. Услуги аэродромов в основном оплачивают бывшие спортсмены, которые с удовольствием дают шанс юным парашютистам научиться покорять небо.

Воспитанники Енакиевского парашютно-десантного клуба отрабатывают сборку парашюта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Инструктор рассказывает ученикам как правильно управлять парашютными стропами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас в клубе занимаются 137 человек.

– Наши ребята добиваются успехов без дополнительных занятий, когда выезжают на соревнования в Россию. Многие получают третий летно–спортивный разряд, некоторые второй и даже первый. Енакиевский клуб держит высокую планку и находится на хорошем счету у российских коллег. Плановые соревнования проводятся регулярно. Ближайшие испытания для наших молодых парашютистов планируются на лето этого года, – говорит директор клуба.

Один из элементов парашютно–десантной подготовки – отработка прыжков на земле. Воспитанники прорабатывают посадку в самолет, очередность отделения от самолета и действий в воздухе с отсчетом времени и контролем купола.

– Меня в клуб позвал с собой одноклассник. Заниматься мне очень нравится – это активная жизнь, поездки, возможность не сидеть постоянно дома. Приз за победу – отдых в Седово и Крыму. Положительных впечатлений очень много, – рассказывает воспитанник клуба Николай.

Самолёты на енакиевском аэродроме Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Воспитанники клуба отрабатывают прыжки на земле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас небо над Республикой для полетов закрыто. Последнее домашнее показательное выступление в Енакиевском клубе было 9 мая 2015 года. Его сотрудники рассказывают, что определенные проблемы есть и с самолетами, которые устарели и нуждаются в дорогостоящем ремонте. По приблизительным подсчетам, один из самолетов, который находится на местном аэродроме, можно привести в рабочее состояние примерно за 5 миллионов рублей.

Во время войны будущий космонавт был пилотом штурмовика

Георгий Тимофеевич Береговой – единственный Дважды Герой Советского Союза, который получил первую Золотую Звезду за Великую Отечественную войну, а вторую – за полет в космос.

Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года в селе Федоровка Полтавской области. Вскоре после его рождения семья переехала в Донбасс – в Енакиево.

На войну Береговой попал в 1942 году после окончания летной школы в Ворошиловграде (ныне Луганск). Летал он на штурмовике Ил–2, который известен не только прозвищем «летающий танк», но и тем, что на этом типе самолетов погибло больше всего пилотов.

Георгий Береговой. Фото: vk.com/tvroscosmos

Будущий космонавт успешно воевал, получал звания и награды. За годы войны совершил 186 боевых вылетов на штурмовку войск противника, был трижды сбит. В октябре 1944 года Георгий Береговой был удостоен звания Герой Советского Союза.

После войны Береговой стал летчиком–испытателем, в 1963 году зачислен в отряд космонавтов.

26–30 октября 1968 года Георгий Береговой совершил полет на космическом корабле «Союз–3», став на тот момент самым возрастным космонавтом в мире. 1 ноября 1968 года Береговой был награжден второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Георгий Тимофеевич скончался 30 июня 1995 года во время операции на сердце. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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