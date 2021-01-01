Российский публицист Александр Жучковский издал книгу о легендарном командире бригады «Призрак» Алексее Мозговом - о его мирной и военной жизни в Луганской Народной Республике. Она вышла 30 декабря.- Это история о Войне и Мире, в условиях которых жил и погиб Человек (одну из глав я назвал «Человек» – по известной фразе Мозгового: «Я – человек. Со мной народ») – герой войны и герой моей книги, — рассказал Жучковский.Первая часть книги называется «Война». Вторая – «Мир». Поэтому изначально автор планировал назвать книгу «Война и мир Алексея Мозгового». Но в итоге назвал ее просто - «Мозговой».Напомним, что легендарный комбриг погиб 23 мая 2015 года. На трассе Луганск – Алчевск рядом с автомобилем, в котором находился Мозговой, было взорвано отвлекающее взрывное устройство. Затем его джип был расстрелян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это кошмар какой-то!» На подконтрольной Киеву части Донбасса в январе снова вырастут тарифы на отопление и газСтало известно, насколько больше придется платить жителям (подробнее)