На Украине с 1 января повышаются тарифы на тепло и газ. Все это происходит под болтовню президента Владимира Зеленского о мнимой угрозе вторжения России. Видимо, гаранту очень хочется списать на абстрактную войну провалы в своей социальной и экономической политике.Стоимость отопления вырастет также в платежках жителей подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).В частности, «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ) поднимет тариф для населения почти на 12%. В январе он составит 991 грн/Гкал (2580 рублей). Еще хуже придется жителям Луганской области. Там тариф Северодонецкой ТЭЦ вырастет на 23%. В деньгах стоимость тепла увеличится до 1555 грн/Гкал (4040 рублей).В дополнение к этим «прелестям» «Нафтогаз Украины» с января повышает на 14% цену для бытовых потребителей. Теперь газ для населения, который добывают в незалежной, будет стоить 7,22 гривны (почти 19 рублей) за кубометр. И это без стоимости доставки, которая тоже может вырасти.- Это кошмар какой-то, - возмущается пенсионерка из Мариуполя Лариса Петровна. – Живу в однокомнатной малогабаритной «хрущевке». За ноябрь только за отопление заплатила 800 гривен (2080 рублей). При этом батареи чуть теплые. Пенсия у меня 2200 гривен (5700 рублей). Получается - заплати за коммуналку, на остатки купи лекарств и ложись помирать от голода. Дочке за трехкомнатную квартиру принесли платежку за тепло на 2000 гривен (5200 рублей).Тем временем, в НКРЭКУ и «Нафтогазе Украины» признаются, что рост тарифов никак не связан с «происками москалей». Это все накрутки поставщиков электроэнергии и операторов, которые занимаются распределением газа и тепла. Олигархи Ахметов, Коломойский и другие станут только богаче.На этом фоне Кабинет министров отменил для населения льготный тариф на электроэнергию при условии использования меньше 100 кВт-час в месяц. Теперь тариф един для всех - 1,68 грн за кВт-ч (был 0,9 грн). В правительстве оправдываются – они только отсрочили неизбежное. Мол, через три месяца жители все равно будут платить за свет в два раза больше.Кстати, для сравнения – стоимость отопления в городах ДНР сейчас составляет 681 рубль/Гкал. В разы дешевле и газ с электроэнергией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Путь Визенталь»: Офицер СБУ бьет и обирает жителей ЛНР на пункте пропуска в Станице ЛуганскойКомандир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)