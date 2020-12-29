Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.В новом выпуске ведущий рассказал, чем сейчас занимаются на передовой в Донбассе сотрудники СБУ и боевики из националистических формирований.КАК «РАМЗАЙ» ДОПРАШИВАЕТ ЛУГАНЧАННа «горячую линию» МГБ ЛНР обратились луганчане. Они рассказали, что на украинской части КПП «Станица Луганская» лютует некий «Виталий Витальевич». Появился он на пункте пропуска недавно и опрашивает всех, кто идет со стороны Республики.- Ну, как опрашивает. Угрозы, ругань, несколько раз руки распускал. Очень интересуется социально-экономической обстановкой в Свердловске, Ровеньках и Красном Луче, - говорит Виталий Киселев.В ходе проверки обращений выяснилось, что «Виталий Витальевич» на самом деле 31-летний Сергей Яцентюк, позывной «Рамзай». Служит этот персонаж в должности замначальника отдела 1-го управления главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях с местом дислокации в Краматорске. В начале декабря «Рамзая» прикомандировали к подразделению в Станице Луганской.Кстати, некоторые из жителей ЛНР поведали, что после «досмотров» Ятценюка у них пропали ценные вещи. Луганчане опознали офицера СБУ по фотопортрету и подтвердили показания.- Готовься, Сережа, скоро поздравим тебя с уголовным делом. Недолго осталось, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».«МИРОТВОРЦЫ» УЧАТСЯ ШТУРМОВАТЬ ГОРОДАА вот у командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрия Кащенко сейчас проблемы иного рода.- Пан полковник вместе со своими бандитами потеет на Яворовском полигоне во Львовской области. В так называемом «международном центре миротворчества и безопасности». Вместе с янки из оперативно-тактической группы «Ильини» национальной гвардии штата Иллинойс «кащенковцы» отрабатывают вовсе не миротворческие мероприятия, - рассказывает Виталий Киселев.Тема учений - «Боевые действия в городской местности». Тренируются воевать в составе взводов, рот и батальонов. В финале бригаду ждут тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых необходимо будет отработать штурм населенного пункта.- Это у американских и украинских военных называется «миротворчество», - отмечает ведущий передачи.НАЦИСТЫ-ПРОВОКАТОРЫТем временем, благодаря источникам проекта «Путь Визенталь», установлены отдельные боевики штурмовой группы «Медведи» из состава националистического бандформирования «Украинская добровольческая армия» (запрещенная в РФ организация).- Эти нацисты действовали в полосе ответственности 36-й бригады морской пехоты в Новоазовском районе на юге ДНР. Командир группы – Кравцов. Непосредственный контакт с этой группы поддерживал в бригаде командир мотопехотного батальона подполковник Виктор Сикоза, - сообщает Виталий Киселев.Установлена причастность этих «медведей» к провокационным минометным обстрелам позиций Народной милиции ДНР. Первый был зафиксирован 26 ноября. Боевики Дорофеев и Неганов-«Жигуль» выдвинулись в «серую зону» и открыли из 82-миллиметрового миномета огонь по позициям защитников ДНР в районе села Ленинское. Всего выпустили 10 мин. Корректировал огонь с помощью квадрокоптера боевик Олег Горбенко. Об итогах обстрела Кравцов лично докладывал Сикозе.- И не только докладывал, но и склонял к занятию позиций защитников Донбасса. А также – к продолжению обстрелов.Уже на следующий день последовал минометный налет на другую позицию Народной милиции ДНР. Прикрывал оба обстрела, а также вел огонь из винтовки снайпер группы 30-летний Владимир Гапич из города Верховцево Днепропетровской области.- Жди, Володя, гостей. Обязательно придем. Если, конечно, успеем после партизан, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Путь Визенталь»: Как Украина придумывает фейки про «обстрелы» со стороны защитников республик Донбасса (подробнее)