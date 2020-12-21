«Путь Визенталь»: Как Украина придумывает фейки про «обстрелы» со стороны защитников республик Донбасса

С позиций 59-й мотопехотной бригады ВСУ был открыт минометный огонь вглубь украинской обороны, который выдали за «обстрел сепаратистов». Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как рождаются фейки про «обстрелы» со стороны защитников республик Донбасса.

У КИЕВА ВСЕГДА ДОНБАСС ВИНОВАТ

В Киеве уже откровенно признаются, что мир в Донбассе их не интересует. Как и выполнение своих обязательств перед «нормандской четверкой». 18 декабря войска Украины обстреляли из 120-миллиметровых минометов окрестности сел Ленинское и Дзержинское на юге ДНР. Всего было выпущено 16 мин. Погибли двое военнослужащих Народной милиции.

В прошлый раз гибель двоих защитников Республики под огнем украинской армии произошла 4 декабря. И тоже в районе Ленинского, который был обстрелян из минометов.

ВСУ регулярно обстреливают и другие районы ДНР, а также территорию ЛНР.

- Украинские военные обстреливают наши позиции, надеясь вызвать ответный огонь и обвинить потом защитников республик в нарушении. А часто организовывают перестрелки между своими же взводными опорными пунктами (ВОП), выдавая их за «нарушения со стороны сепаратистов». И журналисты из украинских телеканалов с радостью этот бред транслируют. А то, что он не соответствует даже отчетам ОБСЕ – кого в незалежной когда-нибудь интересовало? – говорит Виталий Киселев.

В качестве примера рассказывает об одном из таких постановочных обстрелов. Он был зафиксирован в воскресенье, 13 декабря, в районе Светлодарской дуги. В селе Луганское на позициях 9-го мотопехотного батальона 59-й мотопехотной бригады, которой командует Владимир Шведюк.

- Примерно в 10:30 с позиций этого батальона был открыт минометный огонь вглубь украинской обороны. Били из 82-миллиметрового миномета. А в это время чуть в стороне этот «обстрел» снимали корреспонденты ряда украинских телеканалов. Группа из семи человек. Разумеется, все это было подано как нарушение ЛНР «Минска». Ну, конечно, а кто же еще? У Киева всегда Донбасс виноват, - отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

В ЗОЛОТОМ ПОСТАВИЛИ РАСТЯЖКИ ВОЗЛЕ ДОМОВ

Но украинская армия отмечается не только обстрелами. Нарушают перемирие и инженерными работами, и стягиванием тяжелой техники к передовой. Самоходки, РСЗО, танки, машины разграждения.

- Последние особенно примечательны: на переднем крае такая техника нужна только для наступления. Очевидно, в Киеве не хотят внимать голосу разума. Может, хозяева требуют. Те, для которых «черные жизни важны». А украинские, как видим, нет, - подчеркивает Виталий Киселев.

Одновременно со стягиванием техники ВСУ продолжают и минирование местности. Что тоже запрещено Минскими соглашениями. Так, на позициях 1-го мехбатальона 92-й механизированной бригады, которой командует Павел Федосенко, в Золотом наблюдателями Народной милиции ЛНР отмечена работа бригадной группы инженерного обеспечения по установке минных заграждений. Работали, кстати, в непосредственной близости от жилых домов.

- То есть, безопасность местных жителей упырей из 92-й бригады не интересует от слова совсем, - говорит ведущий передачи.

Также, по данным разведки НМ, украинские военные использовали и сигнальные мины. Обычно такая практика применяется как мера защиты от разведгрупп. Но, в отличие от ВСУ, защитники ЛНР строго соблюдают договоренности о запрете действий ДРГ. Что подтверждают те же наблюдатели ОБСЕ.

- Натыкали «сигналок» с растяжками – и ждут. Авось кто из местных зацепит. И вот он – повод для вселенских воплей о «нарушениях». Но – мы предупредили. А землякам из Золотого мой совет: внимательно смотрите под ноги. Очень вас прошу. Нам с вами этих нацистских мразей еще судить надо будет, - напоминает Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Полковник украинского Генштаба наживался на перевозке погибших в Донбассе солдат (подробнее)