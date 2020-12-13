«Путь Визенталь»: Полковник украинского Генштаба наживался на перевозке погибших в Донбассе солдат

Большинство солдат ВСУ гибнет в Донбассе по причине нарушения мер безопасности и от своих мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал об очередном скандале в украинской армии.

В ТРИ РАЗА ЗАВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

В ВСУ новая «зрада» (измена). Офицеры Генштаба неплохой бизнес организовали по вывозу из зоны операции объединенных сил (ООС) в Донбассе трупов «захысныкив». Даже известной на Украине телеведущей и блогеру Янине Соколовой стало стыдно.

Оказывается, некий полковник Виталий Бондар из управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба вступил в сговор с киевским предпринимателем Иваном Ткачуком и организовал тому серию побед в тендерах на перевозку трупов погибших военных из Донбасса до места регистрации. При этом стоимость своих услуг для бюджета Ткачук завышал в два-три раза относительно не самых «демократичных» цен киевских похоронных бюро.

Полковник Виталий Бондар наживался на покойниках. Фото: Фейсбук/Янина Соколова

- Я обращаюсь к украинским военным, которые находятся на линии разграничения. Неужели вы до сих пор не поняли, что вы никакие не «захысныкы» и уж тем более, не «херои»? Вы даже не пушечное мясо. Вы – корм, низшее звено в украинской пищевой цепочке. Источник дохода для ваших командиров, командующих, главнокомандующих и их хозяев. На вас наживаются с момента подписания контракта и до закапывания в могилу. И будут наживаться. А вы еще о какой-то славе Украине кричите, - подчеркивает Виталий Киселев.

ПРОДОЛЖАЮТ ТАКТИКУ «ЖАБЬИХ ПРЫЖКОВ»

Тем временем, украинские нацисты продолжают свою тактику «жабьих прыжков» в Донбассе - понемногу приближают свои позиции к линии обороны республик. Сокращение «серой зоны» уменьшает время на ее преодоление при броске. Именно поэтому в Минских соглашениях и был прописан запрет на такие действия сторон.

- Но Украине «Минск» не писан. Нашими наблюдателями из 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова зафиксировано продвижение украинских нацистов в районе Золотого сразу на двух участках. Это позволило сократить расстояние до казачьих позиций на 25-50 метров. Сначала это были просто наблюдательные посты. Но потом их дооборудовали, превратив в укрепленные точки. Координаты этих точек нами установлены и переданы артиллеристам. Так что не исходные позиции вами подготовлены. А братские могилы. Сунетесь – убедитесь, - предупреждает ведущий передачи.

Кстати, ВСУ продолжают не только сокращать «серую зону», но и стягивать Донбасс тяжелую технику. Защитникам ЛНР сообщили жители подконтрольного Киеву Рубежного о том, что 30 ноября к ним на станцию пришел военный эшелон. В составе насчитали не менее восемнадцати платформ с самоходками «Гвоздика».

- Целый дивизион самоходных гаубиц разгрузился. Напомню, советская «Гвоздика» калибром 122 миллиметра до сих пор считается одной из лучших систем бригадной артиллерии. Хороша и в обороне, и в наступлении. А теперь вопрос: если республики соблюдают «Минск» и наступать не собираются, то зачем украинским военным «Гвоздики» в Донбассе? - интересуется Виталий Киселев.

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