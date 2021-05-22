В Донецке прошла презентация книги о легендарном комбриге Алексее Мозговом

Автор Александр Жучковский давал автографы пришедшим на презентацию дончанам. Фото: vk.com/selivanova_dnr

Сегодня, 22 мая, в Донецкой библиотеке имени Крупской презентовали книгу российского публициста Александра Жучковского «Мозговой».

Мероприятие прошло накануне 6-й годовщины гибели легендарного командира бригады «Призрак». Машина, в которой ехал Алексей Мозговой, расстреляли на территории ЛНР 23 мая 2015 года.

Книга на более чем 400 страницах вышла этой зимой в Москве и посвящена жизненному пути Мозгового - до войны и во время боевых действий в Донбассе. Александр Жучковский рассказал, что для книги использовал информацию, которую получал из бесед с людьми, лично знавшими комбрига, а также собственные наблюдения и видеоматериалы.

- Я не знала Мозгового лично, но многие мои друзья, общавшиеся с ним, говорят о нем только хорошее, - поделилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, которая была на презентации. - Обычно о сильных принципиальных людях говорят разное, а тут только хорошее. Это странно и интригующе для фигуры такого масштаба.

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