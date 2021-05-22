«Это показательное проявление русофобии!» Омбудсмен ДНР Дарья Морозова дала оценку законопроекту Зеленского

Дарья Морозова заявила о необходимости задействовать правовые механизмы ООН для борьбы против дискриминации. Фото: ombudsmandnr.ru

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила об очередной примере тотального ущемления прав русских на Украине. Заявление опубликовано на сайте омбудмена Республики.

Сообщается, что 20 мая президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады был направлен неотложный законопроект «О коренных народах Украины». В случае принятия документ якобы определит особый правовой статус отдельных этнических групп, предоставляя им широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права.

- Звучит многообещающе, но по факту – очередная инсинуация. Вопреки названию документа, в его содержании абсолютно не отражены и не учтены интересы коренных народов, проживающих на Украине, - считает Дарья Морозова.

Она отмечает, что в законопроекте акцент сделан исключительно на этнические общности, сформировавшиеся на территории Крымского полуострова и проживающие сегодня в Республике Крым. В частности, это крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русских, которые являются крупнейшим этносом на Украине и исконно населяют ее территорию, к коренным народам инициатор законопроекта демонстративно не относит.

- Расцениваю данный факт как показательное проявление русофобии, акт уничтожения русской культурной среды в стране, - заявляет омбудсмен ДНР.

Она обращает внимание, что статья 1 законопроекта нарочито подчеркивает, что коренным народом Украины может считаться только этническое меньшинство, не имеющее собственного государственного образования за пределами Украины.

- Такая формулировка идет вразрез с общепризнанными международными правовыми актами, - подчеркивает Дарья Морозова.

Например, с Конвенцией № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Она распространяется на этносы, объединенные с конкретной территорией исторической потомственной связью. Речь идет о народах, чьи предки населяли данные земли в период завоевания, колонизации или установления существующих государственных границ. И которые, независимо от их правового положения, сегодня сохраняют свои социальные, экономические, культурные и политические институты.

- Внесенный в Раду проект закона «мертвый» с практической точки зрения. Реализовать ни одну из его статей невозможно по очевидной причине – представители выделенных в нем этнических групп являются жителями и гражданами другой страны, - заявляет омбудсмен ДНР.

Она считает, что истинная цель подобной инициативы – переписать историю и на законодательном уровне обесценить роль русского народа в становлении и развитии украинского государства.

- Это очередной пример тотального ущемления прав русских на Украине. И в данном случае есть все основания задействовать правовые механизмы ООН, предусмотренные для борьбы против дискриминации в отношении коренных народов, - отмечает Дарья Морозова.

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