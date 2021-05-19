Полпред ДНР: Киев отказался от идеи исключить Донецк и Луганск из переговоров по Донбассу

Полномочный представитель ДНР на минской площадке, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова прокомментировала итоги заседания политгруппы. Фото: МИД ДНР

Представитель киевской делегации в Контактной группе Алексей Резников открестился от недавнего заявления своих коллег, выступивших с предложением исключить Республики Донбасса из переговорного процесса. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на минской площадке, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Напомним, 18 мая во время заседания подгруппы по политическим вопросам украинская сторона отказалась переходить к обсуждению тем до тех пор, пока представители Донецка и Луганска не выйдут из переговоров или же не войдут в состав делегации РФ.

- А сегодня на заседании Контактной группы господин Резников попытался убедить нас в том, что ничего подобного его коллеги не озвучивали, что мы неправильно поняли их, - удивлена полпред.

При этом Никонорова уточнила: на вопрос координатора ОБСЕ о том, готовы ли участники переговоров вернуться к полноценному формату встреч, присутствующие ответили положительно, за исключением представителей Украины. Те проигнорировали вопрос.

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