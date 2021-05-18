На заседании Контактной группы по Донбассу Киев предложил исключить Луганск и Донецк из минских переговоров

Представитель Республики в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова. Фото: МИД ДНР

Украинская сторона постоянно ищет повод уйти от обсуждения проекта Дорожной карты.

- Полностью саботируя реальное обсуждение вопроса подготовки проекта Дорожной карты, украинская сторона превзошла сама себя и предложила исключить из переговорного процесса официальных представителей от Донецка и Луганска. Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой «похвалы», - сообщила представитель ДНР в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова.

Республика направила свои письменные комментарии по украинскому Плану совместных шагов 7 месяцев назад.

- Обратной связи так и не было получено – мы не увидели не то, чтобы письменной позиции, но даже устных разъяснений по нашему документу, - добавила Наталья Михайлова.

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