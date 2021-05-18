Киев блокирует обмен пленными с республиками Донбасса

Дарья Морозова сообщила, что по вине Киева обсуждение новых этапов обмена остается заблокированным. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 18 мая, заседание гуманитарной группы не принесло положительных результатов.

- Представители Киева вновь не предоставили отчет о процессуальной «очистке» участников обмена 2019-2020 годов. То есть Украина по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств и продолжает уголовное преследование пятидесяти граждан, ранее переданных ДНР. В связи с этим обсуждение новых этапов обмена остается заблокированным, - говорится в сообщении аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Ни один из пунктов повестки дня по вине Киева не был проработан в конструктивном ключе. Республика расценивает такое поведение украинских переговорщиков как целенаправленный саботаж.

Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе намечен на 19 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руслан Якубов: Ситуацию с обстрелами украинскими военными территории ДНР можно охарактеризовать как критическую

Руководитель представительства ДНР в СЦКК сделал заявление (подробнее)