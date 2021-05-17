Руслан Якубов сообщил, что количество выпущенных по ДНР боеприпасов увеличилось в три раза. Фото: dnr-sckk.ru

Вооруженные силы Украины с начала 2021 года более 600 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Ситуацию с обстрелами украинскими военными территории ДНР можно охарактеризовать, как критическую. Что также подтверждается в отчетах миссии ОБСЕ, где отражено увеличение обстрелов и их интенсивности. С января зафиксировано более 600 эпизодов нарушений режима прекращения огня, что превышает показатель за аналогичный период конца прошлого года в два с половиной раза, - сообщил Якубов.

Он отметил, что количество применяемого тяжелого вооружения увеличилось в четыре раза – в 2021 году ВСУ свыше 200 раз применяли минометы и артиллерию. Количество выпущенных боеприпасов также увеличилось более чем в три раза.

- Особую обеспокоенность вызывают целенаправленные обстрелы населенных пунктов и жилых кварталов Республики. Мирные граждане ежедневно находятся под огнем ВСУ, который несет самые трагические и разрушительные последствия, - подчеркнул руководитель представительства ДНР в СЦКК.

Так, за 135 дней погибли 4 мирных жителя, 8 получили ранения различной степени тяжести, полностью разрушено 3 и повреждено 105 домостроений, 19 объектов инфраструктуры и 5 транспортных средств. Также недопустимые потери несет личный состав Народной милиции ДНР: с начала года погибли 30 и ранены 23 военнослужащих.

Начиная с 6 мая поселок шахты «Трудовская» целенаправленно уничтожается вооруженными формированиями Украины. 10 мая погиб 82-летний мирный житель. За две недели было повреждено 21 домостроение, в том числе полностью сгорел дом на два хозяина.

- Об относительном соблюдении Мер по усилению режима прекращения огня еще можно было говорить в прошлом году, с начала нового года мы наблюдаем абсолютное игнорирование всех договоренностей, - подчеркнул Якубов.

Тем временем, ДНР надеется на предстоящем 19 мая заседании Контактной группы добиться от Украины реальных шагов навстречу урегулированию. Об этом заявила полпред ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Мы намерены поднять в присутствии посредников переговорного процесса в лице ОБСЕ и РФ зафиксированные факты нарушения Киевом режима прекращения огня и потребовать немедленных шагов по стабилизации ситуации, — отметила Никонорова.

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