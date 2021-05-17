Украинская армия накануне заседания Контактной группы усилила обстрелы республик Донбасса

При обстрелах ВСУ используют тяжелые минометы калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки по территории ЛНР было выпущено 113 гранат из АГС, СПГ и РПГ. А на территорию ДНР «прилетели» 89 мин и гранат.

Обстрелы продолжились и сегодня утром – по северному пригороду Донецка были выпущены 4 мины калибром 120 мм. И все это накануне заседания Контактной группы, намеченной на вторник и среду.

По данным Народной милиции ДНР, в воскресенье на Горловском направлении боевики 10-й бригады обстреляли из минометов калибром 82 мм район села Широкая Балка, выпустив 10 мин.

На Донецком направлении боевики из 58-й бригады из РПГ обстреляли район Жабуньков, выпустив ДВЕ гранаты. Также, боевики 72-й бригады с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли район Михайловку, выпустив 6 гранат.

На Мариупольском направлении каратели из 93-й бригады выпустили 10 мин калибром 120 мм и 5 гранат из АГС по району села Петровское. Также был обстрелян из АГС район Новоласпы, выпущено 10 гранат.

Кроме того, боевики из 128-й бригады из АГС и РПГ обстреляли район села Ленинское, выпустив 46 гранат.

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