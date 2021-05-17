В Золотом в результате обстрела ВСУ получил повреждения жилой дом

Украинские военные активно используют автоматические гранатометы при обстрелах городов и поселков. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались районы Золотого-5 (Михайловка), села Нижнее Лозовое и поселка Донецкий.

- В результате обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5, - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, подствольных гранатометов ГП-25 и стрелкового оружия.

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