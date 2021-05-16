Народная милиция ЛНР обнаружила технику противника в Новозвановке

ВСУ разместили бронетехнику в жилом районе села Новозвановка. Фото: архив Минобороны Украины

Боевики вооруженных формирований Украины разместили бронетехнику в жилом районе села Новозвановка, которое временно находится под контролем Киева. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 92-й отдельной мобильной бригады ВСУ отмечено нахождение двух боевых бронированных машин в жилом районе населенного пункта Новозвановка, — говорится в сообщении.

В свою очередь, в оборонном ведомстве добавили, что размещение техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Данные меры вступили в силу еще 27 июля прошлого года. Представители официального Киева поставили под ними подпись, так что они прекрасно осведомлены с условиями по обеспечению перемирия. Однако пункты данного документа постоянно нарушаются. Причем речь идет не только о размещении техники и продолжающихся обстрелах. Ранее также сообщалось о том, что боевики ВСУ заминировали сельхоз поля в Луганском.

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