ВСУ продолжают бесчинствовать в Донбассе. Фото: Штаб ООС

Солдаты 59-й бригады вооруженных формирований Украины заминировали сельскохозяйственные поля в районе поселка Луганское. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Каратели 59-й бригады продолжают хаотичную установку минно-взрывных заграждений, преднамеренно угрожая жизни миссии ОБСЕ и мирному населению, - говорит он. - На сельскохозяйственных полях вблизи населенного пункта Луганское наблюдателями миссии ОБСЕ зафиксировано 104 противотанковые мины ТМ-62, из них 45 были обнаружены впервые.

В оборонном ведомстве Республики призвали мирных жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса быть бдительными и осторожными, а сотрудников ОБСЕ учитывать данные факты при планировании своих маршрутов.

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