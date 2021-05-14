Пробитые крыши и выбитые окна: После обстрелов ВСУ в Донецке повреждены жилые дома

Повреждения зафиксированы сразу по трем адресам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке от обстрелов ВСУ получили повреждения жилые дома по трем адресам. Все они находятся в западной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка 13 мая вследствие попадания взрывоопасных предметов по улице Ингулецкая, 7 и 10 повреждена крыша дома и летней кухни, а также забор по улице Полбина, 11, - рассказали спасатели.

Тем временем разъяснения дали в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Там сообщили, что накануне вечером украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» из зенитной установки. Противник произвел по населенному пункту ДНР четыре выстрела. Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Марьинки.

Обстрел велся со стороны подконтрольной Украине Марьинки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- 17.35 - населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты «Трудовская»): произведено 4 выстрела из зенитной установки, - сказано в сообщении.

Наблюдатели также зафиксировали попадание снаряда на приусадебном участке по улице Рационализаторов, 5. Кроме того, на позициях украинских военных в районе села Старогнатовка они установили факт несанкционированного взрыва.

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