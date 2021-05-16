МЧС ДНР: Во вчерашнем обстреле Донецка были повреждены шесть жилых домов

У домов преимущественно повреждены кровля, фасады, оконные блоки и металлические изгороди. Фото: архив Представительства ДНР в СЦКК

Во время вчерашнего обстрела ДНР со стороны ВСУ были повреждены шесть жилых домов, расположенных в поселке Александровка в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.

— Разрушения (повреждения) вследствие попадания взрывоопасных предметов ВОП зафиксированы по улицам Ингулецкая и Полбина Петровского района поселка Александровка, — говорится в сообщении.

У домов преимущественно повреждены кровля, фасады, оконные блоки и металлические изгороди.

Большая часть домов была повреждена еще ранним утром 15 мая. Обстрел начался в 6.30 часов. Боевики открыли огонь из гранатометов. После этого провокация повторилась в середине дня около двух часов.

Отмечается, что представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня пытались задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако все обращения были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.