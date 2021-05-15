Украинская армия открыла огонь по селу Петровское

ВСУ открыли огонь по Петровскому (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Днем, 15 мая, вооруженные формирования Украины открыли огонь вблизи участка разведения сил и средств в районе села Петровское, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Военнослужащие украинских войск сегодня днем открыли огонь из гранатометов в направлении села Петровское на южном участке фронта, - говорится в сообщении.

Огонь, по данным представительства ДНР в СЦКК, был открыт в 14.20.

- Из района, подконтрольного Киеву села Старогнатовки было выпущено 20 гранат из АГС и четыре гранаты из СПГ, - сказали в Представительстве.

Ранее сообщалось, что украинская армия открывала огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома.

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