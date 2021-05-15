В Донецке результате утреннего украинского обстрела повреждено 4 дома

Повреждено четыре жилых дома (архивное фото)

В результате утреннего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка повреждено четыре дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате утреннего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены жилые дома в Петровском районе Донецка по улице Ингулецкая 5/1, 5/2, 6/1 и 8/1, - говорят в СЦКК. – Повреждены остекление и кровля вышеуказанных домостроений.

Ранее сообщалось, что утром, 15 мая, вооруженные формирования Украины открыли огонь из гранатометов и гранатометов по селу Безыменное на юге ДНР и поселку Доломитное на северной окраине Горловки.

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