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Политика15 мая 2021 10:44

Утром 15 мая ВСУ выпустили по ДНР больше 30 мин и гранат

Обстрел начался в 6.30
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по ДНР и ЛНР. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают стрелять по ДНР и ЛНР. Фото: штаб ООС

Утром, 15 мая, вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали село Безыменное на юге ДНР и поселок Доломитное на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Первый обстрел зафиксирован 06.30. С позиций украинских войск у поселка Гладосово в направлении поселка Доломитное было выпущено 17 гранат из АГС и 10 гранат из СПГ, - рассказали в СЦКК.

Второй обстрел зафиксирован в 06:45.

- Войска Киева выпустили семь мин калибром 120 мм по селу Безыменное. Огонь велся с позиций у села Широкино, - сообщили в представительстве.

Украинский кризис