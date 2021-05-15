В ДНР пройдут сборы запасников Фото: Алексей ФОКИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому с 17 по 18 мая находящиеся в запасе и приписанные к воинским частям жители ДНР должны явиться на пункты предварительного сбора.

«С 17 по 18 мая обеспечить проведение контрольных оповещений с явкой граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), на пункты предварительного сбора граждан», - говорится в тексте документа.

Руководителям госорганов и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности поручено сохранить рабочие места и оплату труда запасникам.

Кроме этого, отмечается, что ограничения, предусмотренные Указом «О режиме повышенной готовности» не распространяются на сборы запасников.

Сбор запасников проводится для контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.

Контроль исполнения указа, который вступил в силу с момента официального опубликования, поручен Управлению Народной милиции ДНР.

Сборы запасников ДНР уже проводились в ноябре прошлого года.

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