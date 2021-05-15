Глава ДНР возглавил колонну на открытии мотосезона в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колону. Фото: ДАН

В Донецке мотоциклисты отделения «Донбасс» мотоклуба «Ночные Волки» открыли сезон. Колонну на первом мотопробеге в Донецке возглавил Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

- Спасибо за подарок от «Ночных волков» городу Донецку. Я думаю, ее надо назвать «Звезда Победы», она будет связывать нашу прошлую победу и приведет нас к нашей долгожданной победе, которая нужна каждому гражданину ДНР и ЛНР, - сказал руководитель Республики об установленной на въезде в столицу «Кремлевскую звезду».

Президент Донбасского отделения «Ночных Волков» Виталий Кишкинов отметил, что это звезда будет визитной карточкой города.

- Точно такая же звезда стоит в Луганске, поэтому это еще один объединяющий фактор нашей победы и единство наших Республик, - подчеркнул он.

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